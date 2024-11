Nach Signa-Insolvenz geht Hotel Bauer in Venedig an Mohari

Von: apa

Nach der Insolvenz der Immobiliengruppe Signa des Tiroler Firmengründers René Benko hat die Mohari Hospitality Group, Eigentümerin der Luxushotelkette Four Seasons, das traditionsreiche Hotel Bauer in Venedig erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 300 Mio. Euro, wie die Mailänder Wirtschaftszeitung “Sole 24 Ore” am Donnerstag berichtete. 150 Mio. Euro sollen in die Modernisierung der 120 Hotelzimmer investiert werden. Betreiberin des Hauses soll die Gruppe Rosewood werden.

Die Mohari Hospitality Group wurde vom ehemaligen israelisch-kanadischen Großunternehmer Mark Scheinberg gegründet und konzentriert sich auf Luxusimmobilien. Das Hotel Bauer ist eine von mehreren Top-Immobilien, die im Zuge der Signa-Insolvenz den Eigentümer wechselt, und nicht das einzige Resort, das Signa in Italien hat.

Umfassende Renovierung geplant

Mit dem Verkauf des Hotels Bauer wurde die Gesellschaft King Street Capital Management beauftragt. Signa Real Estate hatte das berühmte Hotel 2019 von der italienischen Familie Bortolotto Possati übernommen, der es seit drei Generationen gehörte. Mit dem Erwerb war der Plan einer tiefgreifenden Renovierung verbunden gewesen, die bis 2025 die Einrichtung von 90 Luxussuiten vorgesehen hatte. Wegen der Signa-Schieflage wurde das Projekt auf Eis gelegt.

Der österreichische Unternehmer Julius Grünwald und seine Frau waren die ersten Eigentümer des Hotels. Im Jahr 1930 bekam das Hotel Bauer einen neuen Eigner, den ligurischen Schiffbauer Arnaldo Bennati. Unter seiner Führung wurde das Hotel vollständig restauriert. Die umfangreichen Renovierung dauerte fast zehn Jahre dauerte. Das Hotel Bauer im Liberty-Stil, das 1949 nach den Renovierungsarbeiten wieder öffnete, galt als das modernste und eleganteste Luxushotel in Venedig.