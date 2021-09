Napoli behält weiße Weste in Serie A

Victor Osimhen und Co. jubelten diesmal in Rot

Durch einen 4:0-Erfolg hat sich die SSC Napoli auch im fünften Spiel der Serie A schadlos gehalten. Die Neapolitaner gewannen am Donnerstagabend bei Sampdoria Genua und sind damit in der italienischen Fußball-Meisterschaft ohne Verlustpunkt in Führung. Victor Osimhen (10., 50.), Fabian Ruiz (39.) und Piotr Zielinski (59.) kamen als Torschützen auf den Spielbericht. Torino und Lazio Rom trennten sich 1:1, die AS Roma besiegte am späten Abend Udinese 1:0.

Beim bisher besten Saisonstart vor vier Jahren hatte Napoli die ersten acht Spiele gewonnen, belegte am Ende aber hinter Juventus Turin nur Platz zwei. Der Verein wartet seit 1990 auf seine dritte Meisterschaft. In der vergangenen Saison verpasste Napoli als Fünfter die Champions-League-Qualifikation und spielt aktuell in der Europa League.