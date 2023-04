Napoli noch nicht italienischer Meister

Napoli hat die vorzeitige Krönung zum italienischen Fußball-Meister verpasst. Die Süditaliener mussten sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Nachzügler Salernitana mit einem 1:1 begnügen und haben damit ihren dritten “Scudetto” noch nicht fix. Lazio Rom liegt nach einem 1:3 bei Inter Mailand sechs Runden vor Schluss 18 Punkte zurück, Juventus würde mit einem Sieg im Abendspiel in Bologna bis auf 17 Zähler an Napoli herankommen.

Gegen das äußerst defensiv eingestellte Salernitana hatten die Hausherren von Beginn an Probleme – der massive Abwehrriegel der Gäste wurde erst in der 62. Minute geknackt. Mathias Olivera setzte sich nach einem Corner im Kopfballduell mit dem Österreicher Flavius Daniliuc durch und erzielte das umjubelte 1:0. Zum Sieg und damit zur ersten Meisterschaft seit 1990 reichte es aber nicht, weil Boulaye Dia in der 84. Minute mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich war.

Lazio ging in Mailand durch Felipe Anderson zwar vor der Pause in Führung (30.), Inter drehte die Partie aber in der Schlussphase. “Joker” Lautaro Martinez gelang ein Doppelpack (78., 90.), dazwischen war der ebenfalls eingewechselte Robin Gosens erfolgreich (83.). Stürmerstar Romelu Lukaku bereitete die beiden ersten Inter-Tore vor. Die Mailänder schoben sich durch den Erfolg punktegleich mit dem Stadtrivalen AC Milan und AS Roma hinter Lazio und Juventus Turin auf Rang vier.