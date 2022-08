Öffentlichen Grund besetzt: “Strandplätzchenvormerker” werden hart bestraft

Livorno/Elba – Gegen jene, die frühmorgens auf den öffentlichen Strand gehen, um sich ein eigenes Plätzchen zu reservieren, indem sie es mit einem Sonnenschirm, einer Liege, einem Strandtuch oder ähnlichen Gegenständen „markieren“, wird in der Toskana hart vorgegangen. Ihr Verhalten, das von allen anderen, die auf den Strand gehen wollen, zu Recht als unethisch und ungebildet empfunden wird, kommt den „Schlaumeiern“ nun mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro teuer zu stehen.

In den vergangenen Tagen wurden von der Küstenwache und der Lokalpolizei Dutzende von „platzhaltenden“ Gegenständen beschlagnahmt und eine Vielzahl von Bußgeldbescheiden ausgestellt. Die bestraften „Schlaumeier“ beklagen zwar, dass keine Verbotsschilder vorhanden seien, aber die Gesetzeslage ist eindeutig.

Es ist wahrlich keine Neuigkeit, auf den öffentlichen, frei zugänglichen Stränden auf “Schlaumeier” zu treffen, die schon früh am Morgen oder sogar bereits am Vorabend auf den Strand kommen, um an der von ihnen ausgesuchten Lieblingsstelle einen Sonnenschirm, ein Handtuch, einen Liegestuhl oder irgendeinen anderen Gegenstand zu platzieren, der ihnen für den ganzen Tag den besten Platz an der Sonne sichern soll.

Um sich den auserkorenen besten Platz am Strand gleich für mehrere Tage zu “reservieren”, graben die ganz besonders Schlauen unter diesen wenig sympathischen Zeitgenossen die Halterung ihres Schirms sogar tief in den Sand ein und hängen die darum herum liegengelassenen Liegen, Klappstühle und andere Gegenstände mit einem Vorhängeschloss zusammen.

Von allen anderen Strandbesuchern, die den öffentlichen Strand zum Sonnenbaden nutzen und am Abend ihre Schirme und Liegen wieder mitnehmen, wird das Verhalten dieser „Schlaumeier“ zu Recht als zutiefst unethisch und ungebildet wahrgenommen. In Italien sorgt diese Form der „frühzeitigen“ Reservierung des eigenen Lieblingsplätzchens im Sommer für regelmäßigen Unmut.

Aber nur wenige wissen, dass diese Form der „Strandvormerkung“ nicht nur ethisch fragwürdig und ungebildet, sondern auch illegal ist. Das Hinterlassen von „Platzhaltern“ auf frei zugänglichen Stränden, die aus rechtlicher Sicht als öffentlicher Grund gelten, ist verboten. Bei Übertretungen können wegen unbefugter Inanspruchnahme staatlicher Flächen Verwaltungsstrafen von 1.000 bis 3.000 Euro verhängt werden.

Bisher sahen die zuständigen Behörden und Gesetzeshüter – die Küstenwache und die Lokalpolizei – meist davon ab, die Strände nach “vergessenen Liegen und Sonnenschirmen” abzusuchen, aber der immer größer werdende Unmut über diese unlautere Praxis veranlassten in der Toskana die Ordnungskräfte dazu, hart durchzugreifen. Seit Tagen sind die Küstenwache und die Lokalpolizei an den Stränden entlang der Küste unterwegs, um Dutzende von „Platzhaltern“ zu beschlagnahmen und saftige Bußgeldbescheide auszustellen. Die Folge ist, dass an der toskanischen Küste diese Zeitgenossen, die in der Toskana als „Furbetti del posticino“ – in etwa „Schlaumeier des Plätzchens“ – bezeichnet werden, immer seltener werden.

Nachdem an der toskanischen Festlandküste viele bekannte Strände nach „Übeltätern“ und deren Hinterlassenschaften abgesucht worden waren, kam am 22. August im Morgengrauen die Insel Elba an der Reihe. Allein an einem kleinen Strandabschnitt wurden von den Beamten der Küstenwache und der Lokalpolizei von Marina di Campo nicht weniger als 60 Sonnenschirme, 25 Liegestühle, mehrere Sonnenliegen sowie Dutzende von Handtüchern und Strandtüchern beschlagnahmt.

Den „Schlaumeiern“ stehen aber nicht nur in der Toskana, sondern in ganz Italien harte Zeiten bevor. Im Rahmen ihrer Kontrollaktionen führten allein die Beamten der Küstenwache in 520 Gemeinden mehr als 31.000 Kontrollen durch. Dabei wurden 696 Übertretungen festgestellt und Verwaltungsstrafen für mehr als 365.000 Euro ausgestellt.

Nicht alle sind von der ungewohnten Härte der Ordnungskräfte angetan. „Diese Vorgangsweise ist absurd, denn in Ermangelung von Hinweisschildern war sich niemand der Einführung dieser neuen Regelung bewusst. Uns wurde gesagt, dass dieses Verbot im Marinegesetzbuch verankert sei, das aber für kaum jemand einsehbar ist“, lautet der Protestbrief eines Bestraften, der an das lokale Onlinenachrichtenmedium „ElbaReport“ gesandt wurde.

In Wirklichkeit besteht das Verbot, das für das gesamte Staatsgebiet gilt, aber bereits seit vielen Jahren. Im Laufe der Jahre kamen zum gesamtstaatlichen Verbot sogar verschiedene kommunale und regionale Verordnungen hinzu, die die Strafen für die „Schlaumeier“ noch weiter verschärften. Beispielsweise wurde im Jahr 2018 in der Emilia Romagna per Verordnung das Abstellen von Sonnenschirmen, Stühlen, Liegestühlen, Zelten und anderen Ausrüstungsgegenständen an freien Stränden nach Sonnenuntergang verboten.