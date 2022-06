Öffentlicher Verkehr: Maskenpflicht verlängert

Rom – Der Mund- und Nasenschutz – die sogenannte “Maske” – wird uns wohl noch ein Weilchen im Alltag begleiten. Italien hält nämlich an der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Pflegeheimen fest – bis zum 30. September, wie der Ministerrat heute Medienberichten zufolge beschlossen hat.

Was den Flugverkehr angeht, soll die Sache noch eingehender geprüft werden. Es wird Indiskretionen zufolge auch damit zusammenhängen, wie die Regelungen in anderen Ländern aussehen.

Nicht mehr verlängert wird die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes in Kinos, Theatern und bei Sportveranstaltungen. Somit sind in Italien beinahe sämtliche Beschränkungen in Zusammenhang mit dem Corona-Notstand abgeschafft worden.