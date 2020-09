Oliver Masucci aß sich Bauch für Fassbinder-Verkörperung an

Oliver Masucci (“Er ist wieder da”, “Dark”) hat sich einen dicken Bauch angegessen für seine Verkörperung des legendären Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. “Am Ende habe ich an diesem Film nichts verdient, weil alles in den Bauch geflossen ist”, sagte der 51-jährige Schauspieler dem “Playboy”. Der Film “Enfant Terrible” von Oskar Roehler kommt am 1. Oktober in die Kinos.

“Ich habe zum Produzenten gesagt, ihr müsstet mir jetzt einfach mal so zehn- bis 15.000 Euro geben, um diesen Bauch zu bezahlen, den ich mir angegessen habe.” Der habe nur gelacht. “Morgens habe ich zwei, drei Weizenbier getrunken, damit der Bauch so langsam aufblähte und noch dicker wurde”, erläuterte Masucci einen seiner Bauch-Tricks. Ansonsten habe er für den Bauch vor allem angefangen zu frühstücken. Wenn er das tue, kriege er zwei Stunden später wieder Hunger und esse Mittag. “Und dann muss ich Kuchen essen…” Abends sei er gut essen gegangen und habe Rotwein getrunken.

Normalerweise lebe er mehr so ein Teilfasten oder Intervallfasten: “Ich bin mehr Italiener als Deutscher, mein Papa ist Neapolitaner, wir haben nie gefrühstückt. Wir haben ein bisschen zu Mittag gegessen und dann wieder spätabends.”