Panzerhaubitzen und Radpanzer: Italien will Ukraine schwere Waffen liefern

Rom/Kiew – Um die ukrainischen Streitkräfte bei ihrem Kampf gegen die russische Invasionsarmee zu unterstützen, gedenkt Italien der Ukraine nicht nur leichte Waffen wie schultergestützte Panzerabwehrraketen und Maschinengewehre, sondern auch schwere Waffen wie Kanonen, Panzerhaubitzen und Radpanzer zu liefern. Zur nächsten Lieferung könnten auch die bei den Ukrainern beliebten gepanzerten Militärfahrzeuge vom Typ Iveco LMV Lince („Luchs“) gehören.

Die Regierung Draghi bereitet für die Ukraine ein neues, umfangreiches Militärhilfepaket vor. In Rom wird erwartet, dass das Paket noch vor der Reise des italienischen Ministerpräsidenten nach Kiew verabschiedet werden wird. Das Paket soll unter anderem jene schweren Waffen enthalten, die von den ukrainischen Streitkräften dringend benötigt werden. Letzten Informationen von La Repubblica und Corriere della Sera zufolge sollen an die Ukraine Flugabwehrpanzer vom Typ Sidam25, verschiedene Kanonen, selbstfahrende gepanzerte Artilleriegeschütze vom Typ M109 und sogar einige Panzerhaubitzen 2000 geliefert werden.

Während es sich bei den Flugabwehrpanzern und M109-Selbstfahrlafetten noch um ältere, aus der Zeit des Kalten Krieges stammende, aber noch immer recht effiziente schwere Waffen handelt, gilt die Panzerhaubitze 2000 mit seiner 155-Kaliber-Haubitze, die eine maximale Reichweite von bis zu 100 Kilometern und eine maximale Feuergeschwindigkeit von drei Schüssen in zehn Sekunden aufweist, als das modernste selbstfahrende Kettenfahrzeug der Welt.

Italien verfügt über etwa 300 Panzerhaubitzen M109, von denen 221 in den früheren Neunzigerjahren modernisiert wurden. Allerdings soll es einige Zeit dauern, bis die seit zwei Jahrzehnten eingelagerten Panzerhaubitzen erneut auf Kriegsschauplätzen einsatzfähig sein werden. Von den Panzerhaubitzen 2000 hingegen, von denen Italien selbst nur 70 besitzt, dürften nur sehr wenige Exemplare die Reise in die Ukraine antreten.

Auf der Liste der Regierung könnten auch einige Radpanzer des Typs Centauro stehen. Die sehr geländegängigen Radpanzer verfügen über einen Acht-Rad-Antrieb und eine 105-Millimeter-Kanone, die es auch mit Panzern aufnehmen kann. Da aber die Munition für diese Kanone in der Ukraine nicht vorhanden ist, müsste sie mitgeliefert werden. Zudem müssten die ukrainischen Besatzungen für die Nutzung des Radpanzers erst ausgebildet werden.

Besonders letzteres Problem würde für den Gebrauch der gepanzerten Fahrzeuge vom Typ Iveco LMV Lince („Luchs“) nicht bestehen. Von den in Bozen, aber im Rahmen einer Joint Venture auch in Russland hergestellten gepanzerten Militärfahrzeugen, die wegen ihrer hohen Sicherheit gegen Minenexplosionen, ihrer Modernität und ihrer Vielseitigkeit von den ukrainischen Soldaten hochgeschätzt werden, wurden von den Russen bereits ein Dutzend erbeutet. Diesmal würden die Ukrainer von Italien, das selbst rund 2.000 „Luchse“ besitzt, eine nicht unerhebliche Anzahl dieser gepanzerten Fahrzeuge erhalten.

Mit der Verabschiedung dieses Pakets und der Lieferung dieses Kriegsmaterials wird sich Italien zusammen mit den Vereinigten Staaten unter jenen NATO-Mitgliedern wie Großbritannien, Kanada, Frankreich, Holland und Belgien einreihen, die die Ukraine mit der Zurverfügungstellung von schweren Waffen ganz besonders stark unter die Arme greifen.

Am kommenden 26. April wird auf dem amerikanischen Stützpunkt in Ramstein in Deutschland ein Treffen von 20 NATO-Mitgliedsstaaten und mindestens 20 weiteren Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen, stattfinden. Die Zusammenkunft dient vor allem dazu, die Unterstützung für die Ukraine besser untereinander abzustimmen. Italien wird am Treffen durch Minister Lorenzo Guerini und eine Delegation des Verteidigungsministeriums vertreten sein.