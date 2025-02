Papst muss länger im Krankenhaus bleiben

Von: apa

Der Papst muss länger im Krankenhaus “Agostino Gemelli”, in dem er seit Freitag wegen einer Bronchitis liegt, bleiben. Nach einer neuen Diagnose, die der Vatikan verbreitete, leidet der 88-Jährige an einer “polymikrobiellen Infektion der Atemwege”, weshalb die Behandlung umgestellt werde. “Alle bisher durchgeführten Untersuchungen deuten auf ein komplexes Krankheitsbild hin, das einen entsprechenden Krankenhausaufenthalt erfordert”, hieß es in einer Vatikan-Mitteilung.

Der Papst hat “eine ruhige Nacht” im Krankenhaus verbracht, hatte sein Sprecher Matteo Bruni zuvor mitgeteilt. Franziskus habe sich “gut ausgeruht, eine ruhige Nacht verbracht, gefrühstückt und sich der Zeitungslektüre gewidmet. Er sei guter Laune.

Papst muss auf Treffen mit Diakonen am Sonntag verzichten

Wegen der gesundheitlichen Probleme des Papstes wurde die normalerweise wöchentlich stattfindende Generalaudienz am Mittwoch abgesagt. Das Kirchenoberhaupt wird auch nicht wie geplant an den Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumsjahres der Diakone am kommenden Sonntag teilnehmen. Alle Veranstaltungen des Heiligen Jahres werden nach Plan fortgesetzt, teilte der Vatikan mit.

Der Pontifex führte ein Telefongespräch mit der Pfarre der Heiligen Familie in Gaza. “Der Papst hat uns vom Krankenhaus angerufen. Seine Stimme klang müde, aber er war gut gelaunt. Er wollte wissen, wie es uns geht”, berichtete ein Mitarbeiter der Pfarre laut Medienangaben. In den vergangenen Monaten hat der Papst sehr oft den Pfarrer von Gaza, Pater Gabriel Romanelli, angerufen, um seine Nähe zur Bevölkerung in Gaza zu bekunden.

Franziskus verzichtete auf das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntagmittag. Die behandelnden Ärzte hätten dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche “absolute Ruhe” verordnet. Der Papst hätte am Montag die römischen Filmstudios Cinecittà besuchen und dort eine Messe mit den Künstlern feiern sollen. Wegen seines Krankenhausaufenthalts musste er den Termin absagen.