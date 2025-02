Papst verbrachte ruhige Nacht

Von: apa

Papst Franziskus hat eine ruhige Nacht verbracht und ruht sich aus. Dies teilte der Vatikan Mittwoch früh mit. Der Gesundheitszustand des Papstes, der sich seit dem 14. Februar in der römischen Poliklinik “Agostino Gemelli” befindet, ist weiterhin kritisch, aber stabil, hatte der Vatikan am Dienstagabend mitgeteilt. Es sei keine akute Atemnot aufgetreten, wie es vergangene Woche der Fall gewesen war, und die Blutwerte seien weiterhin stabil.

Der Papst wurde am Dienstag einer Computertomographie der Lungen unterzogen. Er empfing den vatikanischen Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin und Substitut Edgar Peña Parra. Franziskus berief auch ein Konsistorium für die Heiligsprechung von zwei Seligen ein.

Am Dienstagabend versammelten sich Gläubige zum zweiten Abend in Folge auf dem Petersplatz zum Rosenkranzgebet, das vom philippinischen Kardinal Luis Antonio Tagle geleitet wurde. Der Vatikan hatte ab Montag Gläubige zum täglichen Rosenkranzgebet für Franziskus auf dem Petersplatz aufgerufen. “Lasst uns für die Gesundheit des Heiligen Vaters Franziskus beten. Er möge die liebende Gegenwart des Herrn und die Solidarität der christlichen Gemeinschaft spüren”, so Tagle, Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung, zu Beginn des Rosenkranzgebets, an dem trotz nasskaltem Wetter viele Gläubige teilnahmen. Auch in Buenos Aires wurde für den argentinischen Papst gebetet.