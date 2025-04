Papst wird am Samstag um 10.00 Uhr in Rom beigesetzt

Von: APA/Reuters/dpa

Die Trauerfeier für den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus wird am Samstag um 10.00 Uhr in Rom stattfinden. Das teilte der Vatikan Dienstagvormittag mit. Der Leichnam von Franziskus wurde unterdessen in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta im Vatikan aufgebahrt. Am offenen Sarg können Kardinäle, Angehörige der Kurie und Angestellte des Vatikans Abschied nehmen. Wie auf ersten vom Vatikan veröffentlichten Fotos zu sehen ist, steht der Sarg vor einem Altar.

An diesem hatte Franziskus häufig die Frühmesse zelebriert. Der tote Papst trägt nach Angaben des Vatikans ein rotes Gewand und eine weiße Bischofsmitra. Um die gefalteten Hände ist ein Rosenkranz geschlungen. Rechts und links wacht ein Mitglied der Schweizer Garde. Am Mittwoch wird der Leichnam um 09.00 Uhr in den Petersdom überführt.