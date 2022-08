PD hofft auf Aufholjagd – Warnung vor Rechtsruck

Rom – In Italien kommt der Wahlkampf immer mehr in Fahrt. Am Samstag hat auch der Partito Democratico sein Wahlprogramm vorgelegt.

Die Schwerpunkte der Sozialdemokraten sind Medienberichten zufolge der Umweltschutz, Beschäftigung und ein faires Steuersystem. Parteichef Enrico Letta hat sich auch für die Ehe für alle ausgesprochen, bisher gibt es für homosexuelle Paare nur die Möglichkeit einer Lebenspartnerschaft. Außerdem sollen die Kinder von Migranten die italienische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn sie in Italien die Schule besuchen.

Enrico Letta hat erneut vor einem Rechtsruck in Italien gewarnt, das in den Umfragen derzeit klar in Führung liegt. In einer Video-Botschaft wandte er sich in Englisch, Französisch und Spanisch auch ans Ausland. Er erinnerte an die letzte Regierung von Silvio Berlusconi. Sie habe Italien an den Rand der Pleite gebracht. “Wir mussten jahrelang viele Opfer bringen, um diese dramatische Situation zu überwinden”, so Letta.

Der frühere Premier hofft, dass das Mitte-Links-Bündnis mit dem PD noch Boden gutmachen kann. Viele Italiener sind nämlich noch unentschlossen, wem sie am 25. September ihre Stimme geben wollen. Eine Aufholjagd scheint also im Bereich des Möglichen zu sein.