Pfarrer betet für Regen im Chianti-Weingebiet

Angesichts der starken Wasserknappheit in Italien hat ein Pfarrer in der renommierten toskanischen Chianti-Weingegend die Gläubigen zu einem Gebet für Regen aufgefordert. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Pater Cristian Comini, Pfarrer der Gemeinde San Casciano Val di Pesa bei Florenz, ein Gebet für den Regen, das inzwischen auf den Webseiten der Diözesen in ganz Italien erschienen ist.

“Lass den ersehnten Regen vom Himmel auf die trockene Erde fallen, damit die Früchte wiedergeboren werden und Mensch und Tier gerettet werden können. Möge der Regen für uns das Zeichen deiner Gnade und deines Segens sein”, lautet das Gebet. “Von überall her erreichen uns Aufforderungen, für Regen zu beten. Die Situation ist dramatisch. Wir müssen alle für Wasser beten”, sagte der Pfarrer. Auch der Mailänder Erzbischof Mario Delpini betete für Regen.

Italien ist mit der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren konfrontiert. Der Fluss Po – der längste Strom Italiens – ist stellenweise bereits ausgetrocknet. Der Regionalpräsident der Lombardei, Attilio Fontana, kündigte am Freitag bereits den Notstand wegen der Trockenheit an.