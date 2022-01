Präsidentenwahl in Italien: Hektische Suche nach Kandidaten

Nachdem die Präsidentenwahl in Rom begonnen hat, laufen die Verhandlungen unter den politischen Kräften für die Suche nach einem parteiübergreifenden Kandidaten auf Hochtouren. Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, und Sozialdemokratenchef Enrico Letta führten am Montag Gespräche über die Wahl des Nachfolgers des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella. “Letta und Salvini arbeiten an einigen Optionen und werden sich am Dienstag wiedersehen”, hieß es in einer Erklärung.

Es wird erwartet, dass die meisten der 1.009 Stimmzettel in den ersten drei Wahlgängen, für die eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist, als leere Stimmzettel abgeben werden, zumindest bis zum vierten Wahlgang am Donnerstag, für den eine einfache Mehrheit ausreichend ist. Ministerpräsident Mario Draghi gilt als Favorit für den Wechsel vom Amt des Premiers in jenes des Präsidenten, was jedoch zu vorgezogenen Neuwahlen führen könnte.

Draghi traf am Montag Lega-Chef Salvini. Noch unklar ist, ob die Lega bereit wäre, Draghis Wechsel zum Präsidenten zu unterstützen. Befürchtet wird politische Instabilität, sollte die Regierung Draghi zu Ende gehen.

Die Rechtspartei Fratelli d’Italia (“Brüder Italiens”, die einzige große Oppositionspartei, schlägt den ehemaligen Staatsanwalt Carlo Nordio für das Präsidentenamt vor. Der 75-jährige Nordio hatte sich mit einer ausgedehnten Untersuchung von Bestechungsfällen im Linkslager einen Namen gemacht und hatte später eine parteiübergreifende Kampagne zur Justizreform angeführt.