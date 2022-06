Prügeleien, Messerstechereien, Vandalismus und sexuelle Gewalt

Peschiera del Garda – Eine „Jugendparty“ mit Trap Music, zu der sich Tausende Jugendliche verabredet hatten, mündete am Tag der Republik in Gewalt und Chaos.

Nachdem es zu Streitigkeiten und Diebstahlversuchen gekommen war, kam es auf dem frei zugänglichen Seestrand zwischen Peschiera und Castelnuovo del Garda zu einer Massenschlägerei, bei der einige auch zu ihren Messern griffen. Um den Gewalttaten, bei denen auch Autos und die Auslagen von Geschäften beschädigt wurden, ein Ende zu setzen, bedurfte es des massiven Einsatzes von Polizeikräften mit Schlagstöcken. Das war aber leider noch nicht alles. Auf der Rückreise wurden unbeteiligte Mädchen, die in Gardaland gewesen waren, von heimkehrenden Partyteilnehmern umzingelt und sexuell angegriffen.

Da für das Pfingstwochenende weitere „wilde Partys“ befürchtet wurden, verboten die Bürgermeister der beiden Gardasee-Gemeinden den Verkauf von Alkohol sowie den Gebrauch von Glasflaschen und Musikboxen.

Da der Bahnhof von Peschiera del Garda nur wenige Gehminuten vom frei zugänglichen Seestrand entfernt ist, war die schmucke Gardasee-Gemeinde in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz wilder Partys minderjähriger Jugendlicher geworden. Während es in den vergangenen Jahren bestenfalls wenige hundert Jugendliche gewesen waren, strömten am Tag der Republik mehr als 2.000 zumeist minderjährige junge Leute in die kleine Gardasee-Gemeinde.

Nachdem sie sich in den in Bahnhofsnähe liegenden Supermärkten mit Alkohol eingedeckt hatten, begaben sie sich zum See, um gemeinsam zu trinken, zu feiern und dem über das soziale Netzwerk TikTok angekündigten Trap Music-Konzert zuzuhören. Kleinere Streitigkeiten und der Versuch von Mitgliedern einer Babygang, Besucher zu bestehlen, verwandelten Stunden später die „Massenparty“ in eine gewaltige Schlägerei, bei der einige Teilnehmer auch ihre Messer zückten. Vor und während dieser gewaltsamen Auseinandersetzungen kam es zu vielen Vandalenakten, bei denen parkende Fahrzeuge sowie die Auslagen von Geschäften in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Um die Ordnung wiederherzustellen, mussten von weither Ordnungskräfte zusammengezogen werden. Mit aufstandsbekämpfender Ausrüstung ausgestattet und unter massivem Schlagstockeinsatz gelang es den Kräften der Polizei und der Carabinieri, die Jugendlichen auseinanderzutreiben und zur Heimfahrt zu bewegen.

Das war aber leider noch nicht alles. Unbeteiligte Mädchen aus Mailand und Pavia, die in Gardaland gewesen waren, wurden Opfer sexueller Gewalt.

Die Minderjährigen hatten das Pech, sich im gleichen Regionalzug Verona-Mailand zu befinden, mit dem auch die zumeist aus den Vororten von Mailand stammenden Jugendlichen, bei denen es sich in den meisten Fällen um Italiener zweiter Generation handelte, die Heimreise antraten. Die Gruppe von Freundinnen wurde von den vielen Jugendlichen umzingelt und sexuell angegriffen.

„Es war sehr heiß, einige von uns sind ohnmächtig geworden. Sie haben gelacht. „Weiße Frauen dürfen hier nicht einsteigen“, haben sie zu uns gesagt. Ihre Hände waren überall. Wir haben eine halbe Stunde reinsten Horrors erlebt“, erzählten später sechs zwischen 15 und 17 Jahre alte Jugendliche der Polizei.

Schließlich gelang es den Mädchen, in Desenzano den Zug zu verlassen. „Meine 16-jährige Tochter war mit ihren Freundinnen im Freizeitpark von Gardaland. Als sie in den Zug nach Mailand stiegen, wurden sie von einigen Personen umzingelt, begrapscht und belästigt. Schließlich schafften sie es, in Desenzano den Zug zu verlassen. Wir Eltern holten dann unsere Töchter, die unter Schock standen und weinten, in Desenzano ab. Was muss noch passieren, damit endlich ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden?“, fragt sich eine Mutter.

Die Ordnungskräfte versprachen, den Vorwürfen nachzugehen und die Täter dingfest zu machen. Inzwischen konnte der Kreis der Verdächtigen auf 30 Personen eingegrenzt werden.

Die Bürgermeister von Peschiera und Castelnuovo del Garda wollen diesem Treiben nicht länger tatenlos zusehen. Da für das Pfingstwochenende weitere „wilde Partys“ angekündigt wurden, verboten die Bürgermeister der beiden Gardasee-Gemeinden den Verkauf von Alkohol sowie den Gebrauch von Glasflaschen und Musikboxen. Zudem wurden Einheiten der Ordnungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Sie versprachen in Zukunft alles zu unternehmen, um zu verhindern, dass ihre Gemeinden, die aus der Sicht dieser Minderjährigen sehr verkehrsgünstig liegen, zur Partymeile für betrunkene und gewalttätige Jugendliche verkommen.