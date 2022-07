Putins Schatten über Rom

Rom – Ein Zeitungsartikel in der italienischen Tageszeitung “La Stampa” bringt Lega-Chef Matteo Salvini unter Druck. Laut den Vorwürfen, soll es zwischen dem engen Berater von Salvini, Antonio Capuano und Oleg Kostyukov, einem wichtigen Funktionär der russischen Botschaft in Italien, vor rund zwei Monaten Kontakte hinter den Kulissen gegeben haben.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, stützt sich der Artikel in der “La Stampa” auf Geheimdienstberichte, und diese sollen es in sich haben: Demnach soll Kostyukov Ende Mai – zwei Monate vor dem Sturz der Regierung Draghi – durchblicken haben lassen, dass Moskau ein Interesse daran habe, die italienische Regierung zu destabilisieren. Das war in jener Zeit, als sich Lega und der M5S gegen weitere Waffenlieferungen in die Ukraine aussprachen.

Der russische Diplomat fragte laut den Geheimdienstberichten in den Gesprächen mit dem Salvini-Berater nach, ob die Lega-Minister ihren Rücktritt einreichen wollen. Das von den Geheimdiensten mitgeschnittene Gespräch fand offenbar einen Tag nach einem Telefonat zwischen Premier Mario Draghi und Kreml-Diktator Wladimir Putin zur Weizenkrise statt. Während der italienische Ministerpräsident also an der Lösung eines drängenden kriegsbedingten internationalen Problems beschäftigt war, versuchte Moskau eine Destabilisierung der Regierung Draghi herbeizuführen.

Kostyukov soll auch jener Mann sein, der die Tickets für eine geplante Reise Salvinis nach Moskau besorgt hatte (in Rubel), die dann am Ende nicht zustande kam.

Im Rückblick entsteht in der Öffentlichkeit nun der Eindruck, dass russische Schatten auf Rom gefallen sind und der Sturz der Regierung Draghi auch auf das Zutun Moskaus zustandegekommen ist. Lega-Chef Salvini stempelt die Vorhaltungen in einem Interview mit Radio 24 als Blödsinn ab. Er arbeite für den Frieden und suche einen Weg, diesen Krieg zu beenden.

Die politischen Gegner Salvinis sehen das jedoch anders: Luigi di Maio lässt über Medien ausrichten, dass er eine Erklärung Salvinis zu seinen Beziehungen mit Russland erwarte. Der aktuelle Außenminister Italiens meint zudem, dass man auch vor russischen Einflüssen im Wahlkampf auf der Hut sein müsse.

PD-Chef und Ex-Premier Enrico Letta zeigt sich besorgt über die Verbindungen zwischen Matteo Salvini und Russland. Der Wahlkampf beginne unter schlechten Vorzeichen. “Wir wollen wissen, ob es Putin war, der den Sturz der Regierung Draghi begünstigt hat”, so Letta am Rande einer Veranstaltung des Landwirtschaftsverbandes Coldiretti. Letta erklärte weiter, er wolle das Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) damit befassen und er werde parlamentarische Anhörungen dazu veranlassen. “Stellen sich die Vorwürfe als wahr heraus, wäre das mehr als nur ernst.”

Auch andere Bewegungen und Parteien fordern Aufklärung in der Sache.