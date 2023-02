Rechte bei Wahlen in Italiens bevölkerungsreichsten Regionen vorn

Kandidaten der Mitte-Rechts-Parteien haben sich laut Nachwahlbefragungen bei den Wahlen in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens behauptet. Laut den am Montagnachmittag nach Schließung der Wahlllokale vom öffentlich-rechtlichen Sender Rai veröffentlichten Exit Polls schafft in der Lombardei mit der Finanzmetropole Mailand Regionalpräsident Attilio Fontana von der Lega die Wiederwahl. Im Latium mit der Hauptstadt Rom siegte der Rechtskandidat Francesco Rocca.

Fontana kam laut den Prognosen in der Lombardei, der reichsten Region Italiens, auf mehr als 50 Prozent der Stimmen. Sein sozialdemokratischer Herausforderer Pierfrancesco Majorino musste sich mit 33 Prozent bis 37 Prozent der Stimmen geschlagen geben. In der Region Latium behauptete sich der Rechtskandidat Rocca, der zuletzt Präsident des Roten Kreuzes in Italien war und dessen Kandidatur von Regierungschefin Giorgia Meloni unterstützt wurde, mit 50,5 bis 54,5 Prozent. Der sozialdemokratische Kandidat Alessio D’Amato kam demnach auf rund 34 Prozent der Stimmen.

Rund zwölf Millionen Wahlberechtigte waren in den beiden italienischen Regionen beim Urnenhgang am Sonntag und Montag aufgerufen, ihre Vertreter im Regionalparlament und den Regionalpräsidenten bestimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 42 Prozent niedrig, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Bei den letzten Regionalwahlen vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent gelegen.

Die Regionalwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest für die seit Oktober amtierende rechte Regierungskoalition unter Ministerpräsidentin Meloni. Eine Stichwahl um das Amt des Regionalpräsidenten ist nicht vorgesehen. Sieger ist jener Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Die Mitglieder des Regionalrats werden nach dem Verhältniswahlrecht gewählt und bleiben fünf Jahre lang im Amt. Insgesamt besteht Italien aus 20 Regionen. Davon haben einige – wie etwa die Region Trentino-Südtirol – einen Sonderstatus mit weitgehender Autonomie.