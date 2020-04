Restaurierung von Venedigs Markusdom ausgesetzt

Am Markusdom in Venedig wurden nun angesichts der Corona-Krise alle Instandhaltungsarbeiten eingestellt. Nur der Wach- und Reinigungsdienst werde aufrechterhalten, hieß es laut Kathpress. Sämtliche Restaurierungen blieben ausgesetzt, 53 Beschäftigte erhielten Kurzarbeitsgeld. Erst im November hatte die Kathedrale durch ein Hochwasser schwere Schäden am Mauerwerk und an der Baudekoration erlitten.

Von: apa