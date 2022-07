Riccione: Zwei Schwestern von Zug erfasst

Riccione – Zwei Schwestern im Alter von 15 und 17 Jahren, die in der Provinz Bologna wohnen, sind in Riccione von einem Hochgeschwindigkeitszug erfasst worden, als sie versucht haben, die Gleise zu überqueren.

Der Vorfall hat sich am Sonntag gegen 7.00 Uhr in der Früh ereignet. Der Hintergrund ist unklar. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt.

So wird nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden gestritten haben. Sie könnten aber auch „nur“ unvorsichtig gewesen sein. Auch eine Verzweiflungstat wird in Betracht gezogen.

Zeugenaussagen zufolge sind die beiden getorkelt. „Ich habe angefangen zu schreien und auch hinter mir haben Personen geschrien, die auf den Zug warteten“, erklärte ein Zeuge.

Als der Hochgeschwindigkeitszug in Richtung Mailand auf dem ersten Gleis vorbeigefahren sei, habe man einen lauten Knall gehört. Danach sei unklar gewesen, was passiert sei. Alle hätten angefangen zu schreien, betonte der Zeuge.