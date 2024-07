RN aus Frankreich schließt sich “Patrioten”-Fraktion an

Von: apa

Auch der französische Rassemblement National (RN) schließt sich der neuen Rechtsaußen Fraktion “Patrioten für Europa” im Europaparlament an. Das teilte die ungarische Regierungssprecherin Eszter Vitályos am Montag in Budapest auf der wöchentlichen Regierungspressekonferenz mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Damit geht die bisherige rechte ID-Fraktion fast vollständig in der neuen Gruppierung auf.

Am Vormittag hatte bereits der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini angekündigt, dass seine rechte Regierungspartei Lega sich der neuen EU-Fraktion anschließen wird. “Nach langer Arbeit wird heute in Brüssel die große Gruppe der Patrioten ins Leben gerufen, die entscheidend sein wird, um die Zukunft dieses Europas zu verändern”, sagte Salvini in Sozialen Medien am Montag.

Die Lega war in der EU-Fraktion “Identität und Demokratie” (ID) zusammen mit Marine Le Pens “Rassemblement National” (RN) und der FPÖ vertreten. Am Freitag teilte auch die spanische ultrakonservative Partei Vox mit, dass sie die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni verlässt und sich der Fraktion Patrioten für Europa anschließen werde.

Die von der FPÖ, Viktor Orbáns ungarischer Fidesz sowie der populistischen ANO aus Tschechien neugegründete “Patrioten”-Fraktion fand in den vergangenen Tagen immer mehr Unterstützung. Die für die Gründung einer Parlamentsfraktion erforderlichen 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern hat die Gruppierung mit den jüngsten Ankündigungen erreicht.

Beteiligen an der neuen Fraktion wollen sich auch die niederländische Freiheitspartei von Geert Wilders sowie die Dänische Volkspartei, die portugiesische Chega und der belgische Vlaams Belang. Wie bereits in der ID-Fraktion dürfte der RN auch bei den “Patrioten” die meisten Abgeordneten stellen. Innerhalb der ID gab es vor der EU-Wahl Streitigkeiten, nachdem die deutsche AfD auf Betreiben des RN ausgeschlossen wurde.

Die neue Fraktion plant am Montagnachmittag ihre Gründung bei einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt zu geben. Sie dürfte mindestens 79 Abgeordnete (80 wenn man den Abgeordneten der Fidesz-Partner KDNP dazuzählt) haben und wäre damit drittstärkste Kraft im neu gewählten Europaparlament, vor der zweiten Rechtsaußen-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) mit 84 Mandaten, den Liberalen von Renew (76) sowie Grünen (53) und Linken (46). Stärkste Fraktion bleibt die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit 188 Abgeordneten, gefolgt von der sozialdemokratischen S&D-Fraktion, die auf 136 Sitze kommt.