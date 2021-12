Roma-Coach Mourinho buhlt um Grillitsch

Roma-Starcoach Jose Mourinho will die Winterpause zur Aufstockung seines Kaders nutzen und denkt dabei offenbar auch an ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch. Romas Sportdirektor Tiago Pinto führe derzeit Gespräche mit Grillitschs Club TSG Hoffenheim, um zu einem Leihvertrag zu gelangen, berichtete die Sportgazette “Corriere dello Sport” am Montag.

Laut dem Blatt ist der 26-jährige Grillitsch schon seit längerer Zeit ein Wunschkandidat Mourinhos, der das Mittelfeld stärken will. Als Tabellen-Achter rangiert die Roma derzeit deutlich unter den Erwartung des US-Eigentümers Dan Friedkin, seit August 2020 Besitzer des Hauptstadtclubs. Der 33-fache Teamspieler Grillitsch gilt seit längerem als heißer Kandidat für einen Wechsel in die Serie A. Ein Transfer zu AC Milan scheiterte im Sommer laut Berichten nur knapp.