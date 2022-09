Russland sieht Italien als Schwachpunkt in der EU

Rom – Russland will im Ukraine-Krieg den Westen spalten und sieht Italien dafür offenbar als geeigneten Kandidaten. Die Worte der Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova lassen sich kaum anders interpretieren. In einem Beitrag auf Telegram spricht sie das Land direkt an.

„Rom wird durch die euroatlantische Sanktionswut in den wirtschaftlichen Selbstmord gedrängt“, erklärte Zakharova. Dies werde dazu führen, dass italienische Firmen von den „Brüdern“ aus Übersee zerstört würden. Immerhin würden US-amerikanische Firmen bereits jetzt siebenmal weniger für Strom bezahlen als italienische Firmen.

„Die Sanktionen sind zu einem Mittel der unfairen Konkurrenz geworden“, so Zakharova. Leidtragende seien die Italiener. „Wenn die italienischen Firmen bankrottgehen, werden sie zu Spottpreisen von den Yankees gekauft“, fuhr die Pressesprecherin fort.

Auf RAI3 reagierte Umweltminister Roberto Cingolani auf die Attacke. „Es handelt sich um die Logik einer Vertreterin eines totalitären Staates, der glaubt, einem anderen Staat etwas aufzwingen zu können. Wir arbeiten daran, dass die Opfer für die Italiener minimal ausfallen“, betonte der Minister. In der Sendung „Il cavallo e la torre“ ging es erneut um Sparmaßnahmen im Energiesektor.

Moskau behauptet unterdessen, der Plan der italienischen Regierung, sich unabhängiger von Russland zu machen, sei von Brüssel und Washington aufoktroyiert. Die europäische Kommission betonte darauf, man werde die „verrückten Erklärungen“ russischer Persönlichkeiten nicht kommentieren. Zwischen der EU und den USA herrsche eine exzellente Zusammenarbeit beim Thema Energie und die Länder würden kooperieren, um auf die Herausforderungen zu reagieren, die Russland selbst heraufbeschworen habe.

Außenminister Luigi Di Maio sagte, es sei offensichtlich, dass Russland nun direkt Einfluss auf den Wahlkampf in Italien nehmen wolle.

Ähnlich wie manche Verschwörungstheorien bemüht auch Russland immer wieder die Erzählung, dass vom Krieg in der Ukraine hauptsächlich die USA profitieren. Dabei wird allerdings unterschlagen, dass Moskau selbst aus freien Stücken die Entscheidung getroffen hat, ein fremdes Land anzugreifen.