Schockierendes Verbrechen: Kleiner Bub zu Tode misshandelt

Novara – Vor dreieinhalb Jahren, am 23. Mai 2019, war eine Wohnung in der piemontesischen Stadt Novara Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Ein erst 20 Monate alter Bub, Leonardo, wurde so lange mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt, bis er starb. Am Mittwoch hat das Schwurgericht von Turin das erstinstanzliche Urteil bestätigt und sowohl Leonardos Mutter Gaia Russo als auch ihren Lebensgefährten Nicolas Musi zu lebenslänglicher Haft verurteilt.

Die Richter des Schwurgerichts von Turin hatten keine Zweifel. In ihrem Urteil bestätigten die Turiner Richter das im März 2021 ergangene Urteil erster Instanz ihrer Kollegen von Novara, die sowohl Leonardos Mutter Gaia Russo als auch ihren Lebensgefährten Nicolas Musi zu lebenslänglicher Haft verurteilt hatten. Während der Verhandlung hatte Gaia Russo vergeblich einen vollständigen Freispruch gefordert und behauptet, sie habe psychische Gewalt erlitten.

Ihr damaliger Lebenspartner Musi hingegen hatte ausgesagt, dass der Mord stattgefunden habe, während er in einem anderen Zimmer gewesen sei. Die Richter jedoch schenkten den beiden keinen Glauben und sahen es als erwiesen an, dass der kleine Leonardo Russo von seiner Mutter und deren neuen Lebensgefährten ermordet worden war. Den beiden Verurteilten steht als Möglichkeit noch der Rechtsweg zum römischen Kassationsgerichtshof offen.

Der erst 20 Monate alte Leonardo Russo wurde am 23. Mai 2019 in der Wohnung in Novara ermordet, in der er mit seiner damals 22-jährigen Mutter und deren Lebensgefährten lebte. Gaia Russo und ihr damaliger Lebensgefährte Nicolas Musi verständigten die Rettungskräfte, wobei sie angaben, dass der kleine Leonardo aus seinem Bettchen gefallen sei und sich dabei verletzt habe. Dem Notarzt und seinem Rettungsteam war aber sofort klar, dass die schweren Verletzungen des kleinen Buben mit der Schilderung des mitgeteilten Unfallhergangs nichts zu tun hatten. Bereits einen Tag nach dem grausamen Tod des Buben wurden Gaia Russo und Nicolas Musi verhaftet. Während Nicolas Musi in Untersuchungshaft genommen wurde, wurde aufgrund ihrer Schwangerschaft über Gaia Russo nur der Hausarrest verhängt.

Die Brutalität des Mordes schockierte selbst lang gediente Polizeikräfte und Staatsanwälte. Wie die Oberstaatsanwältin von Novara, Marilinda Mineccia, später den Gerichten schildern sollte, ergab die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Autopsie, dass dem Kind Schläge mit bloßen Händen und Fußtritte zugefügt worden waren. Als Todesursache wurde ein traumatischer hämorrhagischer Schock angegeben, der auf das Platzen der Leber zurückgeführt wurde. Der Gerichtsmediziner kam zur Einsicht, dass das Platzen des Organs durch gewaltsames Zusammendrücken, Quetschen oder durch Tritte verursacht worden war.

Im Rahmen der Untersuchungen kam auch zum Vorschein, dass der kleine Leonardo bereits vor seinem Tod immer wieder misshandelt worden war. Die Leiche des Kleinkindes wies am Kopf, am Rücken sowie im Brust- und Bauchbereich mehrere ältere Hämatome und Verletzungen auf. Zudem zeigten die Beckenknochen des Kindes einige Brüche. Einen Monat vor seinem Tod hatten Gaia Russo und Nicolas Musi den kleinen Buben wegen eines angeblichen Hundebisses in die Erste Hilfe gebracht. Im Krankenhaus war aber festgestellt worden, dass die Art der Verletzung mit dieser Erklärung unvereinbar war.

Anlässlich der Zeugeneinvernahmen sagten Angehörige aus, dass sie bei Leonardo in den letzten Monaten ein „Unbehagen“ bemerkt hatten. Leider hatte niemand von ihnen vom Leidensweg und vom Martyrium des Buben gewusst und die Anzeichen dafür ernst genug genommen. Das Schicksal von Leonardo war besiegelt.