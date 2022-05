Schreckliche Tragödie: Frau von ihrem eigenen Bruder erstochen

Donna uccisa in strada dal fratello

Donna uccisa in strada dal fratelloA Genova, una donna è stata uccisa in strada a coltellate dal fratello durante una lite. L'uomo, arrestato per omicidio aggravato, sarebbe stato in cura per problemi psichici.Valeria Papitto per il Tg3 delle 14:20 del 2 maggio 2022

