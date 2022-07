Schreckliche Tragödie: Mutter lässt ihre kleine Tochter verhungern

Mailand – Die lombardische Metropole Mailand ist zum Schauplatz einer schrecklichen Tragödie geworden. Um Zeit mit ihrem neuen Lebensgefährten in Bergamo zu verbringen, ließ eine 37-jährige Mutter ihre nur 16 Monate alte Tochter sechs Tage lang allein. Als sie in ihre Mailänder Wohnung zurückkehrte, war das kleine Mädchen tot.

Neben der Leiche lagen eine Babyflasche und ein halbleeres Fläschchen mit einem Beruhigungsmittel. Die Frau, die bei klarem Verstand zu sein scheint, wurde wegen vorsätzlichen Totschlags unter mehrfach erschwerten Umständen festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt. „Ich wusste, dass es so hätte kommen können“, so die 37-jährige Frau im Verhör.

Eine Mutter, die 37-jährige Alessia Pifferi, ließ ihre erst 16 Monate alte Tochter sechs Tage lang allein zu Hause in Mailand. Als sie am Mittwochmorgen zurückkehrte, war das kleine Mädchen tot. Die Kleine war allem Anschein nach „vor Entkräftung“ gestorben. Neben der Leiche, die in einem Campingbettchen lag, stand eine Babyflasche, aber auch ein halbleeres Fläschchen des Beruhigungsmittels EN. Alessia Pifferi wurde wegen vorsätzlichen Totschlags unter mehrfach erschwerten Umständen festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Die Leiche des kleinen Mädchens wurde am Mittwochmorgen im Morgengrauen in einer Wohnung am östlichen Stadtrand von Mailand im Stadtteil Mecenate entdeckt. Die Mutter war aus dem Haus gegangen und hatte ihre Tochter allein in ihrem Kinderbett zurückgelassen, um am vergangenen Donnerstag zu ihrem Lebensgefährten, der in der Provinz Bergamo wohnt, zu fahren.

Ersten Ermittlungen der Polizei und des diensthabenden Staatsanwalts Francesco De Tommasi zufolge war die Frau in den sechs Tagen, in denen sie ihre aus einer früheren Beziehung stammende Tochter allein in ihrer Wohnung zurückgelassen hatte, auch in Mailand unterwegs gewesen. Sie hatte ihren Lebensgefährten, der einige berufliche Besorgungen zu erledigen hatte, begleitet. Selbst an jenem Tag, an dem sie in der lombardischen Metropole gewesen war, hatte Alessia Pifferi nicht ihre Wohnung aufgesucht, um nach dem kleinen Mädchen zu sehen.

Sie wurde am Mittwoch festgenommen und in der Nacht vom diensthabenden Staatsanwalt Francesco De Tommasi verhört. Soweit bekannt, schien Alessia Pifferi bei klarem Verstand zu sein, obwohl sie auf einige Fragen hin schwieg. „Ich wusste, dass es so hätte kommen können“, so die 37-jährige Frau während des Verhörs gegenüber dem Staatsanwalt.

„Nachdem am Mittwochmorgen in einer Privatwohnung im Mailänder Stadtteil Mecenate die Leiche eines 16 Monate alten Mädchens entdeckt worden war, wurde aufgrund von Anhaltspunkten, die auf ihre mutmaßliche Verantwortlichkeit schließen lassen, gegen die Mutter – eine im Jahr 1985 geborene, nicht vorbestrafte Italienerin – vom zuständigen Staatsanwalt ein Haftbefehl wegen Mordes unter erschwerten Umständen erlassen. Die Beamten der Polizei und der Spurensicherung hatten bei der Durchsuchung der Wohnung Indizien festgestellt, die es dem Staatsanwalt ermöglicht haben, beim Verhör Aussagen zu erlangen, die auf einen wiederholten Zustand der Verwahrlosung des Kindes hinweisen, der auf das Verhalten der Mutter zurückzuführen ist“, so die Staatspolizei von Mailand in ihrer Aussendung.

Die Mutter sagte im Verhör gegenüber den Ermittlern aus, dass sie am vergangenen Donnerstag das kleine Mädchen zuerst „gewickelt“ und „gesäubert“, dann neben dem Bettchen eine Flasche mit Milch abgestellt und anschließend die Wohnung verlassen habe. Während der Vernehmung fügte sie jedoch hinzu, dass sie sich der schwerwiegenden Folgen ihres Verhaltens für das Kleinkind bewusst gewesen sei, als sie aus dem Haus gegangen und erst nach sechs Tagen zurückgekehrt war. Die inhaftierte Frau wird sich in den nächsten Tagen den Fragen des Richters stellen müssen.

Nach dem Bekanntwerden dieser Tat ist weit über die lombardische Metropole hinaus das Entsetzen groß. Viele Italiener, die der Tod des kleinen Mädchens zutiefst erschüttert, fragen sich, was zu dieser schrecklichen Tragödie geführt haben könnte und was in der Mutter wohl vorgegangen ist.