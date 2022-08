Schrecklicher Femizid: Frau [56] von Ex-Freund mit Vorschlaghammer erschlagen

Bologna – Der Vorhof eines Kondominiums in Bologna war am Dienstagabend Schauplatz eines schrecklichen Femizids. Die 56-jährige Alessandra Matteuzzi, wurde von ihrem Ex-Freund, der ihr immer wieder nachstellte, mit einem Vorschlaghammer erschlagen.

Obwohl es ihrem Mörder, dem 26-jährigen Fußballspieler Giovanni Padovani, nach ihrer Anzeige vom Richter verboten worden war, sich der Frau zu nähern, lauerte der junge Mann seiner Ex-Freundin vor ihrem Haus auf und ermordete sie mit einer Vielzahl von Hammerschlägen. „Wir haben telefoniert, als er sie getötet hat“, so die Schwester von Alessandra Matteuzzi, die die grausame Bluttat am Smartphone mitanhören musste.

Die Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia-Romagna, Bologna, wird von einem grausamen Femizid erschüttert. Die 56- jährige Alessandra Matteuzzi wurde vor ihrem Haus in einem Vorort von Bologna durch Schläge mit einem Vorschlaghammer und anderen stumpfen Gegenständen getötet.

Der Täter war der 26-jährige Fußballspieler Giovanni Padovani. Der 26-Jährige, der auch als Model arbeitete, fand sich nie mit dem Ende der Beziehung zur 56-Jährigen ab und fuhr fort, sie zu verfolgen. Aufgrund der ständigen Nachstellungen war gegen den 26-Jährigen ein Annäherungsverbot verhängt worden. Das richterliche Verbot hinderte Giovanni Padovani aber nicht daran, der Frau vor ihrem Haus aufzulauern.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge geschah die Bluttat am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr. Als Alessandra Matteuzzi nach Hause kam und vor der Haustür ihres Kondominiums ihren Ex-Freund vorfand, soll sie ihn angeschrien und zum Gehen aufgefordert haben. Anschließend soll er sie vor die Tür gezerrt und dort mit einem Hammer und anderen stumpfen Gegenständen erschlagen haben. Durch die verzweifelten Schreie der Frau alarmiert, verständigte eine Nachbarin die Polizei und die Rettungskräfte. Für Alessandra Matteuzzi kam aber jede Hilfe zu spät. Noch vor dem Eintreffen des Notarztes erlag die 56-jährige Frau ihren schweren Verletzungen. Giovanni Padovani hingegen wurde noch am Tatort von den Polizeibeamten festgenommen.

Tragischerweise telefonierte Alessandra Matteuzzi gerade mit ihrer Schwester, als ihr Ex-Freund sie angriff. „Sie stieg aus dem Auto und begann sofort zu schreien. „Nein, Giovanni, nein, bitte nicht, Hilfe“, schrie sie voller Verzweiflung. Ich wohne 30 Kilometer von ihr entfernt. Ich rief sofort die Carabinieri. Am Ende verprügelte und erschlug er sie“, so die Frau gegenüber der Rai der Emilia-Romagna.

„Da er auf Sizilien Fußball spielte, führten sie eine Fernbeziehung, wodurch sie sich nur wenige Male sahen. Sie trafen sich einmal im Monat, wobei sie meist mehrere Tage zusammen verbrachten. Auch während der Meisterschaftspause fuhr er zu ihr nach Bologna. Sie waren seit etwa einem Jahr zusammen, als Anfang dieses Jahres Giovanni Padovani begann, von ihr regelrecht besessen zu sein. Während eines Streits zerbrach er in ihrer Wohnung Teller und Gläser. Später, nach dem Ende der Beziehung, passierten weitere schlimme Vorfälle. Unter anderem lauerte er ihr im Stiegenhaus auf, drehte ihr über den Hauptschalter den Strom ab und kletterte vom Boden zu ihrer Terrasse hoch. Sie zeigte ihn an. Mit dem Fall wurde ein Staatsanwalt betraut, Zeugen wurden angehört und es wurde ein richterliches Annäherungsverbot verhängt“, so die Schwester der Ermordeten gegenüber der Lokalzeitung „Il Resto del Carlino“.

Dies hinderte den 26-Jährigen aber nicht daran, seine Ex-Freundin weiterzuverfolgen. Viele Nachbarn wussten, dass der 26-Jährige der Frau nachstellte. „Alessandra hat mich gebeten, ihm nicht die Haustür zu öffnen. Als ich gegen 19.15 Uhr nach Hause gekommen bin, hat er bereits auf sie gewartet. Als ich ihn gesehen habe, bin ich hineingegangen und habe sofort die Tür hinter mir geschlossen. Er hat sie mit großer Hartnäckigkeit verfolgt. Besonders in letzter Zeit hat sie vor ihm große Angst gehabt. Man hat ihr die Angst direkt angesehen“, erzählt eine ältere Nachbarin.

Der Angriff auf die wehrlose Frau dauerte nur wenige Momente. Ein Sohn eines Nachbarn hielt Giovanni Padovani, der keinen Widerstand leistete, bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Nach dem grausamen Mord an Alessandra Matteuzzi steht Bologna unter Schock. Mit Bestürzung und Entsetzen nehmen die Italiener zur Kenntnis, dass Anzeigen und gerichtlich erwirkte Annäherungsverbote gegen zu allem entschlossene Täter kaum Wirkung zeigen. Was kann getan werden, um die Frauen gegen solche mörderische Beziehungstäter besser zu schützen?