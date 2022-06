“Schwache” Pizza für vier Euro? Neapel gegen Flavio Briatore

„Pizzakrieg“ in Italien – VIDEO

Neapel – Um die Lieblingsspeise der Italiener und das kulinarische Aushängeschild des Landes – die Pizza – wird in Italien heftig gestritten. Ausgangspunkt des Streits ist die fortdauernde Polemik um die von Flavio Briatore eröffneten Pizzerien der Kette „Crazy Pizza“, in denen der Klassiker – eine Pizza Margherita – 15 Euro kostet.

Viele Kritiker – insbesondere jene aus der Heimat der Pizza, Neapel – werfen Briatore vor, dass er eine vollkommen überteuerte „Pizza für Reiche“ kreiert habe, die die „Seele“ dieser Speise des einfachen Volkes nicht widerspiegle. Seit der Erwiderung von Briatore, dass eine Margherita für vier Euro „schwach“ sei, und der Ankündigung, dass er auch in Neapel ein Lokal eröffnen wird, schlägt dem umtriebigen Unternehmer und ehemaligen Teamchef eines Formel-1-Rennstalls aus der süditalienischen Metropole heftige Kritik entgegen.

Der nie um eine Antwort verlegene Briatore stellte in seinen sozialen Netzwerken die Frage, die weitere Auseinandersetzungen um seine VIP-Pizza auslöste. Wie schaffen es die Pizzabäcker, eine Margherita für vier Euro zu verkaufen? Welche hochwertigen Zutaten werden für ihre Herstellung verwendet? Dabei ließ er durchblicken, dass eine Pizza für vier Euro nur „schwach“ sein könne.

Die Antworten aus Neapel ließen nicht lange auf sich warten. „Die wichtigste Zutat der neapolitanischen Pizzaioli ist die Ehrlichkeit. Etwas, was du nicht hast“, übte ein Neapolitaner auf Twitter harte Kritik. Um zu zeigen, dass sich die Kontroverse nicht nur um den Preis dreht, sondern es um eine Kultur und eine dem einfachen Volk gewidmete Handwerkskunst geht, bot der bekannte und angesehene neapolitanische Pizzaiolo Gino Sorbillo seine Pizzen kostenlos mitten auf der Straße an.

Die Pizzen von Briatore hingegen – so der neapolitanische Pizzaiolo-Influencer Porzio, der der Margherita von „Crazy Pizza“ eine Rezension widmete – seien hingegen ein ausgezeichnetes globales Marketingprodukt, wobei aber nicht von allerhöchster Qualität und hoher Handwerkskunst, die zur Kultur und zur Geschichte dieses Gerichts des Volkes gehört, gesprochen werden könne.

Für die römische Tageszeitung La Repubblica, rechnete der Koordinator der Business School der Vereinigung Verace Pizza Napoletana, Michele Armano, vor, dass dem Gast für vier Euro rein von den Materialkosten her sehr wohl eine qualitativ hochwertige Pizza Margherita angeboten werden könne. Indem er Cent für Cent Großhandelspreise berücksichtigte – das Mehl für den Teigling schlägt sich beispielsweise mit 30 Cent zu Buche, die teuerste Zutat ist die Mozzarella – kam er auf eine Summe von etwa zwei Euro für eine gute Pizza. Eine etwas sparsamere Variante hingegen kann laut dem Experten auch für nur 80 Cent hergestellt werden.

Wie Gino Sorbillo unterstreicht, geht es zwar um Handwerk und Kultur, aber auch um einen gerechten Preis für eine geschichtsträchtige Speise. Beobachter, die zwischen den beiden Seiten vermitteln wollen, fügen aber hinzu, dass ein VIP-Lokal, in dem Gutsituierte unter sich bleiben wollen, nicht Pizzen zum Preis einer normalen neapolitanischen Pizzeria anbieten kann. Andererseits sollte jemand, der kein Neapolitaner ist, damit aufhören, den Neapolitanern beizubringen, wie man eine Pizza macht, welche Zutaten man für sie verwendet und zu welchen Preisen man sie verkauft. Die Pizza ist ein Weltkulturerbe und das Schöne daran ist, dass sie ein Essen für jeden Geldbeutel sein kann.

Und was meint ihr? Welcher Preis für den Klassiker Pizza Margherita wird von euch als gerecht empfunden?