Schwere Anschuldigung: „Beim Notrufdienst hat niemand Englisch gesprochen”

Focene – Der 34-jährige Freund der verstorbenen 25-jährigen deutschen Touristin Janna Gommelt erhebt schwere Vorwürfe.

Nach den Angaben des Freundes der jungen Frau, die während ihres Urlaubs in Focene bei Rom bewusstlos geworden war, hätten Verständigungsschwierigkeiten mit den Rettungskräften des Notrufdienstes den Rettungseinsatz unnötig verzögert. „Beim Notrufdienst sprach niemand Englisch. Janna könnte noch leben”, so die schwere Anschuldigung des 34-Jährigen. Die Region Latium und der Rettungsdienst der Notrufnummer 118 wiesen die Vorwürfe zurück. „Das Ambulanzfahrzeug traf 18 Minuten nach dem Anruf am Unglücksort ein”, so der Rettungsdienst, der das gesamte Telefonat veröffentlichte.

Das Unglück geschah am vergangenen 20. Januar auf dem Strand von Focene bei Rom. Die 25-jährige Janna Gommelt, die gemeinsam mit ihrem 34-jährigen Freund Michael Douglas mit einem kleinen Wohnmobil eine Urlaubstour durch Europa unternahm, verlor während eines Zwischenstopps, den sie am Strand von Focene eingelegt hatten, plötzlich ihr Bewusstsein. „Sie hat sich kurz gebeugt, um etwas aus dem Kühlschrank zu holen, und hat nur mehr ‚Ich werde ohnmächtig‘ gesagt. Ich habe keine Sekunde gezögert und die Notrufnummer 118 gewählt”, so Douglas gegenüber der römischen Tageszeitung La Repubblica.

Nach Angaben des 34-Jährigen gab es mit den Rettungskräften des Notrufdienstes große Verständigungsschwierigkeiten. „Um eine Telefonistin zu finden, die Englisch spricht, haben sie mich in eine Warteschleife geschickt. Damit mich der Ambulanzwagen finden kann, ist mir dann gesagt worden, dass ich das GPS eingeschaltet lassen soll. Dabei haben Sprachprobleme immer wieder das Gespräch behindert”, fährt Michael Douglas fort.

Seinen Angaben zufolge sei es dem Ambulanzfahrzeug nicht sofort gelungen, den Unglücksort ausfindig zu machen. Nach einer gewissen Zeit – so der 34-Jährige – habe er sich selbst hupend ans Steuer seines Campers gesetzt, um nach den Rettungskräften zu suchen. Am Strand sei er dann auf die Rettungskräfte, die sich ihrerseits auf der Suche nach der Verunglückten befanden, gestoßen.

Janna Gommelt wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Ostia eingeliefert. Aber kurz nach der Einlieferung starb die 25-Jährige. Als wahrscheinlichste Todesursache gilt ein Kreislaufstillstand. Um den genauen Unglückshergang rekonstruieren zu können, wurde Michael Douglas von den Carabinieri einvernommen.

Wie der 34-Jährige später berichtet, sollen die Carabinieri während des Verhörs aufgrund von Verständnisschwierigkeiten auf die Hilfe vom Google Translator zurückgegriffen haben. Zur Feststellung der genauen Todesursache verfügte die zuständige Staatsanwaltschaft von Civitavecchia eine Autopsie der Leiche. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, aber laut dem Anwalt, der die Familie des Opfers vertritt, gaben die italienischen Behörden die sterblichen Überreste der 25-Jährigen für die Beerdigung frei. „Wenn rechtzeitig Hilfe gekommen wäre, wäre Janna noch am Leben”, so die schwere Anschuldigung ihres Freundes.

Die Region Latium und der Rettungsdienst der Notrufnummer 118 wiesen die schweren Vorwürfe zurück. „Unter Bezugnahme auf den in der römischen Ausgabe von La Repubblica veröffentlichten Artikel möchten wir darauf hinweisen, dass der am 20. Januar 2022 um 15.39 Uhr eingegangene Notruf sofort korrekt in englischer Sprache bearbeitet und der Einsatzort mit Längen- und Breitengradkoordinaten geolokalisiert wurde. Der Anruf dauerte etwa zwei Minuten. Die Tonaufnahme des Gesprächs wurde von der Einsatzzentrale der einheitlichen Notrufnummer aus Gründen der Transparenz vollständig und ungeschnitten veröffentlicht. Um den genauen Ablauf des Rettungseinsatzes in Erfahrung zu bringen, wurde von den zuständigen regionalen Gesundheitsbehörden eine Untersuchung eingeleitet. Der einheitliche Notrufdienst bietet derzeit Übersetzungen in 16 Sprachen, darunter auch Ukrainisch, an. Nach Beendigung der Untersuchung werden wir das Ergebnis bekanntgeben”, so die Stellungnahme der Region Latium.

Der Rettungsdienst der Notrufnummer 118 fügte in seiner Stellungnahme hinzu, dass zwischen dem Anruf und dem Eintreffen des Rettungswagens und des Notarzteinsatzfahrzeugs am Unglücksort 18 Minuten vergingen. „Die Einsatzfahrzeuge wurden ordnungsgemäß dorthin geschickt, wo sich der Nutzer zum Zeitpunkt des Anrufs aufhielt. Da der Mann aber beschlossen hatte, seinen Standort zu verlassen, fanden die medizinischen Teams beim Eintreffen am Unglücksort niemanden vor”, so der Rettungsdienst.

Der Tod der 25-Jährigen weist aber noch einige weitere Unklarheiten auf. „Ich kann es kaum erwarten, meine Angstzustände zu bekämpfen”, schrieb Janna Gommelt auf der Instagram-Seite, die sie gemeinsam mit Michael Douglas gestaltete. Ob die junge Frau Opfer eines Unglücks wurde, aus eigenem Willen aus dem Leben schied oder Opfer eines Verbrechens wurde, ist genauso wie die Frage, ob der Rettungseinsatz termingerecht erfolgte, immer noch Gegenstand von Ermittlungen.