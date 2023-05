Seiltänzer “spaziert” zwischen Wolkenkratzern in Mailand

Der italienische Seiltänzer Andrea Loreni hat eine einmalige Leistung vollbracht. In 140 Meter Höhe überquerte er am Freitagnachmittag auf einem Drahtseil die Strecke zwischen zwei Mailänder Wolkenkratzern, dem Bosco Verticale bis zum Unicredit-Tower. Mit seinem Drahtseilakt eröffnete der 48-Jährige “Bam Circus”, das bis Sonntag in Mailand laufende internationale Festival der Zirkuskünste.

Zahlreiche Besucher beobachteten die Show auf Großbildschirmen und applaudierten dem Seiltänzer nach der Überquerung, die circa 25 Minuten dauerte. Ein vom Musiker Cesare Picco komponiertes und vorgetragenes Musikstück untermalte die einzelnen Etappen der Leistung. Loreni, der eine Vergangenheit als Straßenkünstler hat, ist für seine kühnen Kunststücke in mehreren Ländern der Welt, darunter Thailand, Japan und Israel, bekannt.