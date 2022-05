Sexuelle Übergriffe werfen Schatten auf die Adunata

Rimini – Am Wochenende ging in Rimini die viertägige traditionelle Adunata der Alpini, der Veteranen und Anhänger der italienischen Gebirgstruppen, zu Ende.

Während sich die Stadt über ein gelungenes Fest und die Tourismustreibenden über hohe Umsätze freuen konnten, wurden die Tage, in denen die Alpini in der Stadt waren, für Hunderte von Frauen zu einem wahren Albtraum. Wie die Vereinigung gegen Gewalt gegen Frauen „Non una di meno“ berichtet, gingen bei ihr viele Berichte und Hinweise auf sexuelle Belästigungen und in einigen Fällen sogar auf sexuelle Gewalt ein.

Laut den Klagen wurden Frauen von betrunkenen Alpini dazu eingeladen, mit ihnen zu duschen oder aufs Zimmer zu gehen, von ihnen begrapscht und mit Obszönitäten und Anzüglichkeiten aller Art bedacht. Eine Frau soll auch in ein Zelt gezogen worden sein. Den Ordnungskräften liegen aber derzeit noch keine Anzeigen vor. Um eine Sammelklage vorzubereiten, ist „Non una di meno“ den eigenen Angaben zufolge aber dabei, die Berichte der Frauen, die Opfer sexueller Belästigung oder Gewalt wurden, zu sammeln und auszuwerten.

Die Organisatoren der Alpinivereinigung ANA, die Stadt Rimini und besonders die Tourismustreibenden zogen eine überaus positive Bilanz der traditionellen Adunata nazionale der Alpini. In den Tagen vom 5. bis zum 8. Mai ließen Schätzungen zufolge mindestens 160.000 Besucher, zu denen die Alpini selbst, aber auch ihre Angehörigen und Freunde zählten, in den Betrieben der Stadt 168 Millionen Euro liegen. Ähnlich wie zu Ferragosto, der italienischen Hauptreisezeit, war von Cesenatico im Norden über Rimini und Riccione bis Cattolica im Süden kein freies Bett mehr zu finden. Werden die ganze Umgebung sowie die ganzen Zeltlager, die die Alpini in Eigenregie errichtet hatten, mitberücksichtigt, belief sich die geschätzte Gesamtzahl der Besucher auf fast 520 000.

Schenkt man aber den vielen Berichten von Frauen Glauben, die bei der Vereinigung gegen Gewalt gegen Frauen „Non una di meno“ eingingen, so wurden während der Tage, in denen die Alpini in der Stadt waren, Hunderte von Frauen Opfer sexueller Gewalt. Viele Frauen berichten öffentlich, Opfer sexueller Übergriffe aller Art geworden zu sein. „Mehr als 250 Personen haben uns geschrieben. 160 von ihnen haben uns die Vorfälle detailliert geschildert“, so die Sektion von Rimini von „Non una di meno“.

Abbiamo attivato il gruppo in seguito alle numerose segnalazioni di molestie in occasione dell’adunata nazionale degli… Posted by Non Una Di Meno Rimini on Saturday, May 7, 2022

Den Schilderungen der Opfer zufolge wurden sie von betrunkenen Alpini dazu eingeladen, mit ihnen unter die Dusche oder aufs Zimmer zu gehen. Kellnerinnen wurden unter anderem begrapscht und mit obszönen Betitlungen aller Art bedacht. Eine Frau soll von Alpini auch in deren Zelt gezogen worden sein. Sie konnte aber noch rechtzeitig die Flucht ergreifen. In einem anderen Fall soll eine Lehrerin dazu gezwungen worden sein, vor den Alpini zurück in ihre Schule zu flüchten.

Laut den Ordnungskräften mündeten bisher aber keine Vorfälle in eine Anzeige. „Es wäre sinnlos. Das Verhalten dieser Menschen wird toleriert und gerechtfertigt. Wissen Sie, was mein Chef gesagt hat? „An deiner Stelle hätte ich mich gerne von einem Alpini begrapschen lassen““, so eine entmutigte Kellnerin, die sich nach einem sexuellen Übergriff bei ihrem Chef darüber beklagte.

Andere Opfer hingegen kündigten an, Anzeige erstatten zu wollen. „Einige von ihnen sind immer noch erschüttert von dem, was passiert ist. Viele von ihnen wollen nicht riskieren, während der Erstattung der Anzeige das erlittene Trauma ein zweites Mal zu erleben. Wir sollten ihnen Zeit geben, darüber nachzudenken“, erklärt Alice Carletti von „Non una di meno, Rimini“.

„Wir erwägen auch eine Sammelklage. Unsere Anwälte, die bereits benachrichtigt wurden, werden sich in Kürze mit zwei Opfern treffen“, fügt Alice Carletti hinzu. Um zu verhindern, dass die Übergriffe als „Scherze von Betrunkenen“ abgetan werden und um die italienische Öffentlichkeit auf die Vielzahl sexueller Übergriffe, die angeblich während der Adunata der Alpini geschahen, aufmerksam zu machen, hält die Vereinigung öffentliche Versammlungen und Kundgebungen ab.

„Die Schilderungen müssen auch dann ernst genommen werden, wenn sie noch nicht in Form einer Anzeige bei der Polizei erfolgen. Frauen erstatten oft keine Anzeige, weil sie Angst haben, dass man ihnen nicht glaubt. Frauen, die von sexuellen Übergriffen berichten, brauchen die Unterstützung der Institutionen. Hier geht es nicht um Missetaten ungebildeter und betrunkener Personen, sondern um Fälle sexueller Belästigung“, betont die Vizepräsidentin der Region Emilia-Romagna, Elly Schlein.

Die Vorfälle von Rimini schlagen in Italien bereits hohe Wellen. Verteidigungsminister Lorenzo Guerini verurteilte die in Rimini stattgefundenen „schwerwiegenden Vorfälle“ aufs Schärfste. Der Kammerabgeordnete Riccardo Magi kündigte eine parlamentarische Anfrage an, in der die Innenministerin Luciana Lamorgese und der Verteidigungsminister Lorenzo Guerini dazu aufgefordert werden, Ermittlungen zu den sexuellen Übergriffen einzuleiten und alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Associazione Nazionale Alpini ANA, die die Veteranen der italienischen Gebirgstruppen vereint und jedes Jahr an einem anderen Ort die Adunata organisiert, wehrt sich gegen ungerechtfertigte Vorwürfe. „Derzeit gibt es keine Anzeigen. Sobald es Anzeigen gibt, werden auch wir Maßnahmen ergreifen“, so der Präsident der ANA, Sebastiano Favero. „Wir teilen die Worte des Verteidigungsministers, aber wir können nicht aufgrund von Hörensagen handeln. Wir brauchen Fakten und Anzeigen, die aber momentan nicht aufscheinen“, schließt Sebastiano Favero, der über die Tatsache, dass die Berichte über sexuelle Übergriffe ein schlechtes Licht auf die erfolgreiche Adunata werfen, nicht glücklich ist.

Bei „Non una di meno“ hofft man inständig, dass die Opfer Anzeige erstatten und die Adunata ein gerichtliches Nachspiel bekommt. Viele Frauen Riminis – insbesondere jene, die im Gastgewerbe tätig sind – freuen sich, dass die Adunata vorbei ist.

„Sie verhielten sich wie eine wilde Herde Tiere. Der eine fragte mich nach meiner Telefonnummer und der andere danach, ob ich heute Abend noch etwas vorhabe. Dann gab es noch die, die meinen ‚Balkon‘ lobten“, so eine Baristin.

„Als ich zwischen den Tischen passieren musste, begrapschten sie mich. Sie riefen mich „Bella, Bellissima, Tesoro“ und nannten mich eine „Gran bella f***“. Nein, ich wünsche mir diese Tage nicht zurück“, so eine junge Kellnerin, die noch überlegt, Anzeige zu erstatten.

Am Abend wurde bekannt, dass eine erste Anzeige erstattet wurde.