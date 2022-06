Sizilien: Vermisste Fünfjährige tot aufgefunden

Messina – Am Montag ist die fünfjährige Elena in Tremestieri etneo, einer Gemeinde in Catania, als vermisst gemeldet worden. Nun ist der Leichnam des Mädchens gefunden worden.

Die Nachricht vom Tod des Mädchens löst Trauer und Bestürzung aus. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hatten die Carabinieri den „Druck bei den Verhören“ ausgeübt und dadurch Erfolge erzielt.

Die Mutter soll die Ermittler zum Leichnam des Mädchens geführt haben. Die Frau hatte am Montag noch die Vermisstenanzeige aufgegeben.

Am Dienstagvormittag hat die Mutter ihre Wohnung in Mascalucia in Catania mit ihrem Wagen verlassen. Sie wurde von den Carabinieri begleitet.

Die genauen Hintergründe sollen nun geklärt werden.