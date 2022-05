So dreist hat eine Simulantin uns alle 40 Jahre abgezockt

Palermo – 38 Jahre lang hat eine 67-jährige Frau aus der Provinz Palermo den Staat an der Nase herumgeführt, indem sie vorgab, an einer schweren Erkrankung zu leiden. Nun flog die mutmaßliche Betrügerin auf – auch weil sie unvorsichtig geworden war.

Es war 1983, als die Verdächtige eine schwere mentale Erkrankung simulierte, um den Status einer Zivilinvalidin zu erreichen. Sie gab dabei an, auf keinerlei äußere Reize reagieren zu können. Tatsächlich gelang der Betrugsversuch und seitdem kassierte die heute 67-Jährige eine Invalidenpension sowie ein Begleitgeld. Rund 205.000 Euro sind seitdem auf das Konto der Frau geflossen. 2010 konnte sie die Ärztekommission sogar ein weiteres Mal täuschen.

Doch zuletzt fühlte sich die 67-Jährige wohl zu sicher. In sozialen Netzwerken zeigte sie sich mit Bildern, auf denen sie am Tanzen ist. Die Fotos zeigen, dass sie in Wirklichkeit komplett autonom ist, was im Widerspruch zur angeblichen Krankheit steht. Außerdem erledigte die Verdächtige ihre Einkäufe selbst. Tatsächlich wurde sie von der Finanzpolizei am Wochenmarkt beim Einkaufen überrascht. Dabei hatte sie keinerlei Probleme, sich alleine zurechtzufinden und konnte auch mit Passanten und Händlern ein Schwätzchen halten.

Nun dürfte das süße Leben für die bald 70-Jährige aber vorbei sein. Ihr wird schwerer Betrug zulasten der öffentlichen Hand vorgeworfen. Die Finanzpolizei hat vorsorglich Güter im Wert von über 200.000 beschlagnahmen lassen – eben jene Summe, die die Sizilianerin ungerechtfertigt kassiert haben soll.