Sommer endet mit Tornados am Gardasee und in Civitavecchia

Sirmione/Civitavecchia/Livorno – Der Sommer klingt in Italien mit einer Reihe von Unwettern aus. Während über den Gardasee ein Tornado hinwegfegte, hat ein Zyklon in Civitavecchia oberhalb von Rom ein E-Werk der ENEL gestreift.

Spektakulär, aber auch furchteinflößend sind Bilder und Videos, die das Naturphänomen am Gardasee zeigen. Gegen 8.00 Uhr hat sich die riesige Windhose in der Zone zwischen Sirmione, Peschiera und Pacengo formiert.

In der Regel haben solche Gebilde eine Lebensdauer bis zu 15 Minuten und erreichen Windgeschwindigkeiten zwischen 30 und 60 Stundenkilometern. Der Durchmesser der Windhosen variiert zwischen wenigen Metern und zwei bis drei Kilometern. Umso breiter der Durchmesser ist, des geringer ist auch die Intensität des Windes und damit die Zerstörungskraft.

In den anliegenden Ortschaften am Gardasee sollen keine Schäden entstanden sein. Bevor der Tornado mit Land in Berührung kam, hatte er sich bereits erschöpft. Kurz darauf folgte ein heftiges Gewitter mit Hagelschauer. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, wird derzeit noch überprüft, ob sich zur Zeit des Tornados Schiffe oder Boote auf dem See befunden haben.

Gegen 9.30 Uhr ist hingegen in Civitavecchia der Zyklon mit dem Boden in Berührung gekommen. Sachschäden wurden vorerst keine gemeldet. Auch Personen sollen nicht verletzt worden sein. Allerdings hat der Sturm ein paar Bäume entwurzelt. Wie am Gardasee wurden auch von Civitavecchia im Internet und in den sozialen Medien zahlreiche Bilder und Videos verbreitet.

A tornado hit the coast of Civitavecchia (Italy) this morning. No reports of injuries yet@PavanFederico00 @pgroenemeijer @Djpuco ©️ Manuel Dimitrio on Facebook pic.twitter.com/S9THCABgZd — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 8, 2022

Östlich von Rom soll es zu Hagelschauern gekommen sein. In der Provinz Frosinone hatten die Körner zum Teil eine Durchmesser von sechs Zentimetern.

In Livorno in der Toskana ist es in der Nacht zu Gewittern gekommen, die sich immer wieder selbst regeneriert haben. Kurz nach 4.00 Uhr in der Früh haben die Unwetter laut Auskunft der Gemeinde begonnen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Der Niederschlagsmesser in Corbolone hat 118 Milliliter pro Stunde registriert.