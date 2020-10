Sophia Lorens schönste Kindheitserinnerung – ein Stück Brot

Schauspielikone Sophia Loren hat sich im Magazin “Reader’s Digest” an die ärmlichen Verhältnisse in ihrer Kindheit erinnert: “Damals waren alle arm. Das war die Zeit des Krieges. […] Meine schönste Kindheitserinnerung ist, wenn ich ein Stück Brot zu essen bekam.” Die heute 86-Jährige wuchs in Pozzuoli im Großraum Neapel auf. Während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verbrachte sie die Nächte im Eisenbahntunnel und hat seither Angst im Dunkeln.

