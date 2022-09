Sparen beim Nudelkochen?

Rom – Die von den hohen Energiekosten losgetretene Debatte, wie am besten und effizientesten Energie gespart werden kann, macht selbst vor einem italienischen Nationalheiligtum – der Pasta – nicht halt.

Nachdem der Physiknobelpreisträger Giorgio Parisi den Italienern geraten hatte, nach dem Kochen des Wassers das Gas abzudrehen und bei abgestelltem Herd so lange zuzuwarten, bis die Pasta gekocht ist, meldete sich der bekannte und angesehene Sternekoch Antonello Colonna mit seinem Vorschlag des „kalten Kochens“ zu Wort. In der Folge entbrannte in Italien eine heiße Debatte.

Um italienischen Industriebetrieben die Energieversorgung zu garantieren, plant die Regierung in Rom, die Heizperiode zu verkürzen und in den Wohnungen nur mehr eine Maximaltemperatur von 19 Grad zu erlauben. Aber das ist noch nicht alles. Den leidgeplagten Italienern, die schwer unter den massiv gestiegenen Strom- und Gasrechnungen ächzen, werden ständig mit mehr oder weniger gutgemeinten Ratschlägen bombardiert, wie am besten und effizientesten Energie gespart werden kann. Diese machen selbst vor einem italienischen Nationalheiligtum – der Pasta – nicht halt.

Mit dem ersten Vorschlag, wie die Spaghetti im traurigen Winter 2022/23 zu kochen seien, wartete der Physiknobelpreisträger des Jahres 2021, Giorgio Parisi, auf. Giorgio Parisi schlägt vor, nach dem Hineinwerfen der Nudeln in das kochende Wasser den Herd abzuschalten, den Deckel auf dem Kochtopf zu belassen und einfach eine Minute länger als gewohnt zu warten.

„Es ist seit 200 Jahren bekannt, dass nicht das Kochen des Wassers und das Aufsteigen der Blasen für den Kochvorgang bedeutsam sind, sondern dass es die Temperatur des Wassers ist, die die Wärme auf die Nudeln, auf den gekochten Reis oder ein gekochtes Ei überträgt. Das ist etwas, das uns sehr überrascht, weil wir traditionell immer daran gewöhnt sind, das Wasser am Kochen zu halten und dabei sogar den Deckel zu entfernen“, pflichtet der Chemiker und Populärwissenschaftler Dario Bressanini dem Nobelpreisträger bei.

Dass, wenn der Herd mehrere Minuten früher abgedreht wird, weil das Nudelwasser nicht mehr ständig kochen muss, Energie – und damit Geld – gespart wird, liegt auf der Hand, aber beim Gedanken, Nudeln nach dieser Art zu „kochen“, runzeln viele Chefköche die Stirn.

Nudeln bei ausgeschalteter Hitze weiter kochen zu lassen, nachdem das Wasser zum Kochen gebracht wurde, wie es der Nobelpreisträger Giorgio Parisi vorschlägt, um Gas zu sparen, sei nicht ratsam, da die Nudeln dadurch „gummiartig“ werden, so der Tenor der Berufsköche. „Bei dieser Zubereitung wird die Pasta gummiartig“, erklärt auch der bekannte und angesehene Sternekoch Antonello Colonna.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie im Haus meiner Eltern die Gasflasche in dem Moment leer wurde, als die Spaghetti gerade kochten. Da die ‚Kochpause‘ die Festigkeit der Nudeln beeinträchtigte, gab es dann Ärger“, erinnert sich der Chefkoch an missglückte Abende in seinem Elternhaus.

Bei sich zu Hause solle und könne jeder so kochen, wie es der eigene Geschmack und vor allem der eigene Geldbeutel verträgt, aber aufgrund der Nachteile für die Konsistenz und den Geschmack sei diese Methode in der Gastronomie völlig ungeeignet, meint der Sternekoch. Um das Konto zu schonen und gleichzeitig die Konsistenz und den Geschmack der kostbaren Pasta zu wahren, schwört Antonello Colonna vielmehr auf die „revolutionäre“ Methode des „kalten Kochens“.

Das Verfahren scheint ganz einfach. „Man nimmt einen Topf, gibt auf 100 Gramm Nudeln einen Liter Wasser hinzu und stellt ihn auf den Herd. Wenn sich das Wasser erhitzt, nehme man es laufend mit einer Schöpfkelle heraus“, erläutert der bekannte und angesehene Sternekoch.

Ob die Methode von Antonello Colonna nicht nur für Sterneköche, sondern auch für Normalsterbliche anwendbar ist, muss noch überprüft werden, aber sowohl bei seiner als auch bei der „wissenschaftlichen“ Methode des Nobelpreisträgers stehen vielen Italienern, die nach ihrer Mama nichts mehr als ihre Pasta lieben, die Haare zu Berge.

„Da kann ich die Spaghetti gleich roh essen, dann spare ich 100 Prozent der Energie“, so der sarkastische Kommentar eines Lesers in den sozialen Netzwerken. „Die 19 Grad der Regierung nehme ich noch zähneknirschend hin, aber Hände weg von meinen Nudeln“, so ein erzürnter Kommentator, der sich trotz der gesalzenen Rechnungen das letzte ihm verbliebene Vergnügen nicht nehmen lassen will.

Nein, für eine gute Pasta muss das Wasser kochen, meinen viele Italiener, die hinzufügen, notfalls lieber andernorts mehr zu sparen.