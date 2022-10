Stromrechnung von 500.000 Euro: Hotels schließen ihre Tore

Gallipoli – Der Salento, der südliche Teil von Apulien, wird von einer schlechten Nachricht erschüttert. Der Geschäftsführer von Caroli Hotels – eine seit dem Jahr 1966 bestehende Hotelkette, die im Salento fünf Hotels betreibt – teilte mit, dass er sich aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten außerstande sieht, den Betrieb der Hotels fortzuführen.

„Es ist unmöglich, mit diesen unverhältnismäßig hohen und untragbaren Kosten weiterzumachen“, so der Geschäftsführer von Caroli Hotels, Attilio Caputo, der hinzufügte, dass es die letzte Stromrechnung von fast 500.000 Euro war, die das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Traurig ist, dass durch diese Entscheidung 275 Angestellte bald ihre Arbeit verlieren werden.

Eine seit mehr als einem halben Jahrhundert bestehende Hotelkette, die Caroli Hotels, wird ihre Tore schließen. Der Generaldirektor von Caroli Hotels, Attilio Caputo, informierte die Präfektur von Lecce darüber, dass seine Kette den Hotel- und Restaurantbetrieb für neue Kunden einstellen wird. Die Folge ist, dass die fünf Hotels, die im Salento zur Kette gehören, seit dem vergangenen Wochenende keine Buchungen mehr annehmen, sondern nur noch jene Touristen empfangen werden, die bereits vorher gebucht hatten.

„Wir bedauern zwar, dies unseren Gästen, Partnern und Lieferanten mitteilen zu müssen, aber die unverhältnismäßig hohen und nicht mehr tragbaren Kosten, die den Gewinn völlig aufgezehrt haben, machen es uns unmöglich, die Fortführung des Hotelbetriebs zu gewährleisten. Selbst die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, und die Installation von Fotovoltaikanlagen, deren Montage noch nicht genehmigt ist, bieten keine Lösung“, erklärt Attilio Caputo.

Der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, war offenbar eine Stromrechnung von fast einer halben Million Euro, die im August eintraf. Dies war ein harter Schlag, der das vorläufige Aus für die sich seit Jahrzehnten in Betrieb befindlichen Hotels in Gallipoli und Santa Maria di Leuca bedeutete. Falls die Unternehmensführung ihre drastische Entscheidung nicht in letzter Minute überdenken sollte, werden in den nächsten Wochen 275 Angestellte ihre Arbeit verlieren. Für den Salento, wo freie Arbeitsplätze eher Mangelware sind, ist das eine mittlere Katastrophe.

„Allein im August haben die Stromrechnungen für die fünf apulischen Hotels in Gallipoli und Santa Maria di Leuca die 500.000-Euro-Marke erreicht. Wir danken unseren Mitarbeitern, die leider die ersten sind, die unter der nun entstandenen Lage zu leiden haben, und hoffen, dass die Rückkehr zur Normalität die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung schaffen wird“, so der Generaldirektor von Caroli Hotels.

Dass die hohen Strom- und Gasrechnungen allen Betreibern des Tourismussektors das Leben schwer machen, bestätigt auch der Präsident der Sektion Lecce des Verbandes AssoHotel, Giancarlo De Venuto. „Um zu verhindern, dass weitere Hoteliers das Handtuch werfen, fordere ich die zuständigen Politiker dazu auf, anstatt Schönfärberei zu betreiben, einschneidende Maßnahmen zu verabschieden. Um das Risiko zu vermeiden, dass uns zwar Touristen besuchen, wir aber nicht mehr über genügend Beherbergungsbetriebe verfügen, die sie aufnehmen können, müssen wir in die Lage versetzt werden, sofort reagieren und die Preise deutlich senken zu können“, schlägt Giancarlo De Venuto Alarm.

Unter Italiens Touristikern ist die Furcht groß, durch die horrenden Energiekosten um die Existenz gebracht zu werden. Genauso wie für die einheimischen Betreiber der Aufstiegsanlagen sehen auch die italienischen Hoteliers keine Option darin, Ihre Ausgaben für Strom und Gas auf die Kunden abzuwälzen.

„Wir müssen die Preise erhöhen, aber wir können sie nicht verdoppeln oder verdreifachen. Unsere Kunden haben schon jetzt mit der hohen Inflation in allen Lebensbereichen zu kämpfen“, meint der Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer, Helmut Sartori, dessen schlagendes Argument auch von den Touristikern geteilt wird. Die Südtiroler Liftbetreiber und die italienischen Hoteliers umtreibt die Angst, nach massiven Preiserhöhungen ohne Kunden dazustehen.