Telefonmasten in Arco in Flammen – Brandstiftung

Arco – In Arco in der Nähe des Gardasees sind in der Nacht auf Freitag sind Telefonmasten für den Mobilfunk in Flammen aufgegangen. Vermutet wird, dass es sich um Brandstiftung handelt. Neben der Feuerwehr von Arco stand auch die Trienter Berufsfeuerwehr im Einsatz, die die genaue Brandursache ermittelt.

Die Funkanlagen stehen in relativer Entfernung. Für die Feuerwehr bedeutete dies einen zusätzlichen Aufwand, Einsätze an drei unterschiedlichen Orten bewältigen zu müssen. Auch die Feuerwehren von Dro, Riva a Gardasee und Mori sind ausgerückt.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, haben auch die Carabinieri Ermittlungen aufgenommen. In der Hauptstadt Trient und im südlichen Teil von Südtirols Nachbarprovinz war es in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Diesmal haben die Täter um 3.00 Uhr in der Früh zugeschlagen. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Vermutet wird, dass es sich einen Anschlag aus anarchistischen Kreisen handelt. Aber es wird auch nicht ausgeschlossen, dass Gesundheitsfanatiker und Gegner von Mobilfunkantennen zu gewaltsamen Mitteln gegriffen haben. Ein Bekennerschreiben liegt nicht vor.

Das Mobilfunknetz ist wegen der Brände zum Teil in der Gegend zum Teil beeinträchtigt worden.