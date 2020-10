Teufelsaustreibungs-Kurs in Rom wegen Corona abgesagt

Ein für Ende Oktober in Rom geplanter Kurs in Teufelsaustreibung ist wegen der angespannten Corona-Lage abgesagt worden. Das Exorzismus-Seminar für Priester und Laien hätte an der Päpstlichen Universität Regina Apostolorum stattfinden sollen. In einer Mitteilung der Veranstalter hieß es nun, man hoffe auf einen neuen Termin im kommenden Frühjahr.

Unter Exorzismus wird die rituelle Vertreibung böser Mächte und Geister aus Personen, Lebewesen oder Gegenständen verstanden. Solche Praktiken gibt es in allen Kulturen. Sie sollen der ganzheitlichen Reinigung und Heilung dienen. Das Wort stammt ab vom griechischen Begriff “exorkizein” und bedeutet “wegbeschwören”. Die katholische Kirche versteht unter dem Begriff eine Bitte an Gott, den Menschen von der Macht des Bösen zu befreien.