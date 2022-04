Teure Ferien: Italiener befürchten massive Preissteigerungen

Rom – Angesichts der im März spürbar gestiegenen Übernachtungspreise – gegenüber dem Vorjahr wurden Preissteigerungen von rund zehn Prozent verzeichnet – befürchten die italienischen Tourismusverbände für den April und besonders für die Haupturlaubszeit weitere massive Erhöhungen.

Die italienischen Touristiker sind erfreut, dass sich nach den beiden Pandemiejahren wieder viele In- und Ausländer für einen Italienurlaub entscheiden. Die Osterfeiertage bescherten vor allem den italienischen Kunststädten, die besonders von der Pandemie betroffen waren, frischen Wind.

Über die Touristiker und die Italiener schwebt aber das Damoklesschwert spürbar gestiegener Preise. Die im schwachen Tourismusmonat März verzeichneten massiven Erhöhungen der Übernachtungspreise – gegenüber dem Vorjahr wurden Preissteigerungen von rund zehn Prozent registriert – lassen für den Sommer schlimme Befürchtungen zu.

Die Ursachen für diese Teuerung, die für viele Familien den Urlaub in ein Luxusgut verwandeln könnte, sind vielfältig. Einerseits werden die hohen Transport- und Energiekosten, unter denen nicht nur die Lieferketten des Touristikgewerbes, sondern auch die Betriebe selbst leiden, an die urlaubenden Kunden weitergereicht. Auch wenn im Frühjahr und Sommer verglichen mit dem Winter kaum Energiekosten für die Heizung anfallen, so sorgen dennoch stetig steigende Kosten, die nicht zuletzt mit dem fortdauernden Krieg in der Ukraine zusammenhängen, bei vielen Touristikern für Sorgenfalten.

Andererseits soll es aber auch eine Minderheit von Tourismustreibenden geben, die mit übertrieben angehobenen Preisen versuchen, die durch die beiden Pandemiejahre verlorenen Gewinne aufzuholen. Die übergroße Mehrheit ihrer Kollegen in der Hotellerie hält das Ansinnen, gleich im ersten normalen Tourismusjahr nach der Pandemie auf dem Rücken der Kunden Kasse machen zu wollen, für einen Schuss, der nach hinten losgehen könnte.

Laut dem italienischen Hotellierverband Federalberghi werden fast neuneinhalb Millionen Italiener das um den Nationalfeiertag des 25. April verlängerte Wochenende dazu nutzen, um zu verreisen. Die Tourismustreibenden halten diese Prognose zwar für sehr ermutigend, sie hegen aber die Furcht, dass die steigenden Preise für einen gehörigen Knick der sommerlichen Nächtigungszahlen sorgen könnten.

Diese Ängste sind nicht unbegründet. Mit Blick auf den auf die Märzzahlen beruhenden Trend rechnet der italienische Verbraucherschutzverband Codacons damit, dass ein zehntägiger Sommerurlaub verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres rund 15 Prozent mehr kosten wird.

„Der Trend der Preissteigerungen, der sich in den kommenden Monaten fortsetzen und verstärken wird, betrifft nicht nur Hotels und die anderen Übernachtungsbetriebe, sondern auch den Verkehrssektor und die mit dem Urlaub zusammenhängenden Dienstleistungen. Werden alle Kosten – von der Reise über die Unterkunft und Verpflegung bis hin zu allen Dienstleistungen – berücksichtigt, werden laut unserer Prognose die Gesamtkosten für einen zehntägigen Urlaub von durchschnittlich 996 Euro pro Person im Jahr 2021 auf 1.145 Euro im Jahr 2022 ansteigen“, glaubt der Verbraucherverband Codacons.

Laut dem Präsidenten von Codacons, Carlo Rienzi, sind diese von der Codacons als „übertrieben“ bezeichneten Preissteigerungen auf die entsprechenden Entscheidungen der Tourismustreibenden zurückzuführen.

„Durch eine allgemeine Erhöhung der Tarife wälzen sie die höheren Energiekosten auf die Endverbraucher ab. Diese Preispolitik wird sich für die Touristiker langfristig nicht auszahlen. Die Italiener, die unter dem Anstieg der Einzelhandelspreise und der Strom- und Gasrechnungen bereits jetzt sehr leiden, werden auf die Preiserhöhungen reagieren, indem sie ihre Urlaubsausgaben einschränken und kürzere Urlaube buchen“, meint Carlo Rienzi. Die Konsumentenschützer von Codacons rufen die Tourismusverbände dazu auf, ihre Mitglieder auf eine moderate Preispolitik einzuschwören.

Nach den beiden Pandemiejahren, die von tiefen Einschränkungen geprägt waren, ist die Reiselust der Italiener groß. Die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel, mit denen viele italienische Familien konfrontiert werden, dämpfen aber die Vorfreude auf den kommenden Sommerurlaub. Das absehbare Ende der Corona-Einschränkungen lässt die Touristiker, die auf die Reiselust der In- und Ausländer bauen, nach zwei verlorenen Jahren auf eine gute Sommersaison hoffen. Für die Erfüllung dieses Wunsches werden sie aber auch selbst ihren Beitrag leisten müssen.