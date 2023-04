Toter Jogger im Trentino: Wildtier-Angriff wird vermutet

Trient – In Südtirols Nachbarprovinz Trentino sorgt der Fall eines toten Joggers für Schlagzeilen. Denn möglicherweise wurde der 26-Jährige auf seiner Laufrunde von einem Wildtier angegriffen. Das ist laut der Nachrichtenagentur Ansa zumindest eine der möglichen Hypothesen, denen die Ermittler nachgehen.

Gefunden wurde der junge Sportler in einem Waldstück in Caldes im Val di Sole. Da der Jogger am Mittwoch nicht nach Hause zurückgekehrt ist, wurde eine Suchaktion am Monte Peller gestartet. Auch Drohnen kamen dabei zum Einsatz. Gegen 3.00 Uhr nachts wurde der 26-Jährige dann von Spürhunden gefunden.

Carabinieri, Spurensicherung und Förster sind nun mit den Ermittlungen beschäftigt. Denn eines wird derzeit nicht ausgeschlossen: Ein Wildtier – wie etwa ein Bär – könnte den Mann auf seiner Laufrunde angegriffen und getötet haben.

Landeshauptmann Maurizio Fugatti sowie der Chef des Trentiner Bevölkerungsschutzes Raffaele De Col begaben sich ebenfalls auf den Weg nach Caldes.