Touristiker verzweifelt: Mücken vertreiben Urlauber

Orbetello – Orbetello – ein Urlauberort am Tyrrhenischen Meer in der südlichen Toskana – leidet schwer unter der Mückenplage. Inzwischen machen die Mücken in Orbetello und im benachbarten Capalbio den Einwohnern und Gästen dermaßen zu schaffen, dass es fast unmöglich ist, abends im Freien zu essen und zu flanieren.

Um der Plage zumindest etwas entgegenzuwirken, beschloss die Gemeinde, die Lichter der Strandpromenade auszuschalten. Aber das ist eher ein hilfloser Akt der Verzweiflung. Die Folge ist, dass die Touristen den Ferienort verlassen und die Einheimischen sich abends in ihre Häuser einschließen.

Die sonst in Orbetello und Capalbio im Sommer übliche „Movida“ – dabei handelt es sich um einen ursprünglich spanischen Begriff, der das ausschweifende und laute Nachtleben junger Leute in den Ausgehvierteln beschreibt – kam infolge der grassierenden Mückenplage sogar komplett zum Erliegen. Um den Stechmücken, die in der Regel gegen 21.00 Uhr auftauchen, zu entgehen, gingen die Einwohner dazu über, das Abendessen vorzuverlegen.

Die Einwohner und insbesondere die Tourismustreibenden sind zutiefst verärgert. Viele von ihnen vertreten die Ansicht, dass die Schuld bei der Verwaltung der Provinz Grosseto und der Gemeinde liege. Bisher wurde jedes Frühjahr in den Lagunen, die Orbetello umringen, eine Entwesung durchgeführt. In diesem Jahr gab es jedoch keine.

Neben der Hitze und der Schwüle, die heuer ganz besonders stark sind, sei – so die verzweifelten Bewohner und Touristiker – insbesondere diese „Nachlässigkeit“ der zuständigen Behörden für die Mückenplage verantwortlich. Die starke Hitzewelle, die derzeit Italien heimsucht, soll Millionen von Insekten dazu veranlasst haben, sich in der Lagune von Orbetello zu vermehren.

Inzwischen bekommt die Plage auch eine politische Dimension. Die Opposition im Gemeinderat beschuldigt den Bürgermeister von Orbetello, Andrea Casamenti, nichts gegen das bekannte und vorhersehbare Mückenproblem getan zu haben. Der Regionalassessor für Wirtschaft der Toskana, Leonardo Marras, pflichtet der Gemeinderatsopposition von Orbetello bei. „Es ist schwierig, heute eine Lösung für ein Problem zu finden, das rechtzeitig hätte angegangen werden müssen“, kritisiert Marras.

Inzwischen blieb auch die Gemeindeverwaltung nicht untätig. In der Nacht vom 10. auf den 11. August wurde im historischen Zentrum der Kleinstadt und in der Zone von Neghelli die vierte außerordentliche Mückenbekämpfungsaktion durchgeführt.

Die Bewohner und die Touristiker hoffen inständig, dass in Orbetello endlich wieder Ruhe und das gewohnte Leben einkehren. Ob die ganzen Bekämpfungsmaßnahmen Erfolg zeigen werden, steht aber in den Sternen.