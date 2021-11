Transit: Italien macht gegen Tiroler Fahrverbote mobil

Die italienischen Frächter planen weitere Schritte gegen die Maßnahmen in Sachen Lkw-Transitverkehr durch Tirol. Die drei italienischen Frächterverbände, die ein Anwälteteam beauftragt haben, Klage gegen die EU-Kommission wegen “Untätigkeit” gegenüber Österreich in der Frage der Tiroler Fahrverbote einzureichen, planen ein Treffen mit EU-Parlamentariern in Brüssel. Sie wollen damit ihrer Klage mehr Nachdruck verleihen.

Auch die italienische Regierung drohte am Dienstag mit einer Klage gegen Österreich bei der EU wegen Verletzung des Prinzips des freien Warenverkehrs. “Österreich nutzt ökologische Vorwände, um deutsche und italienische Frächter zugunsten der eigenen Transportunternehmen zu benachteiligen”, sagte der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Giovanni Carlo Cancelleri.

Die unsolidarische Konkurrenz, die durch die Tiroler Transitpolitik entstehe, sei augenscheinlich, kritisierte der Staatssekretär. “Wir versuchen mit konkreten Schritten, uns gegen dieses System zu wehren. Bis jetzt haben wir nur die Einladung zu einem Ministertreffen von drei Ländern erhalten, was wir abgelehnt haben”, sagte Cancellieri. Die Tiroler Transitmaßnahmen bezeichnete der Staatssekretär als “große Ungerechtigkeit” gegenüber den italienischen Transitunternehmen und gegenüber dem ganzen Land Italien.

“Wir planen ein Treffen mit den EU-Parlamentariern in Brüssel, weil wir uns eine politische Antwort von der EU-Kommission erwarten. Wir drängen auf konkrete Schritte gegen die Einschränkungen beim Lkw-Verkehr, die den freien Warenverkehr in Europa schwer beeinträchtigen”, sagte Paolo Uggé, Präsident des Frächterverbands Conftrasporto, im Gespräch mit der APA in Rom. Die Einschränkungen beim Lkw-Transit durch Tirol seien eine “Schande”, der man ein Ende setzen müsse.

Als “Provokation” bezeichnete Uggé die Einschränkungen aufgrund des Typs der von den Lkw transportierten Waren. “Wir fordern, dass das Problem der Tiroler Transiteinschränkungen auf europäischer Ebene in Angriff genommen wird. Es handelt sich nicht nur um ein Problem der italienischen Frächter, sondern um ein Problem für ganz Europa. Niemand darf das Prinzip des freien Warenverkehrs infrage stellen”, betonte Uggé.

Die Tiroler Transitmaßnahmen würden die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft stark beeinträchtigen. “In der Logistikbranche ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Wenn die Transitzeiten über den Brenner verlängert werden, droht italienischen Produkten auf den europäischen Märkten die Gefahr, mit jenen anderer Länder ersetzt zu werden, die weniger problematische Transportwege haben”, erklärte der Chef des Conftrasporto-Verbandes.

Uggé macht Druck auf die italienische Regierung, damit sie sich in Brüssel gegen Österreichs Transitpolitik einsetze. “Eine ernsthafte Regierung muss in Brüssel verlangen, dass die Transitproblematik endlich in Angriff genommen wird. Wir können keine Zeit mehr verlieren”, meinte Uggé. Wichtig sei es, zu raschen Lösungen zu gelangen. “Wir können in Erwartung der Einweihung des Brennerbasistunnels nicht tatenlos bleiben. Wir sehen, dass es bei den Arbeiten der Zulaufstrecken zu Verzögerungen auf deutscher Seite kommt”, fügte Uggé hinzu.

Drei italienische Frächterverbände, darunter Conftrasporto, hatten Ende Oktober ein Anwälteteam beauftragt, Klage gegen die EU-Kommission wegen “Untätigkeit” gegenüber Österreich in der Frage der Tiroler Fahrverbote einzureichen. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem die Generaldirektionen der EU-Kommissare für Binnenmarkt, Verkehr und Umwelt im vergangenen Dezember ein vertrauliches Dokument veröffentlicht hatten, in dem die EU-Kommission aufgefordert wurde, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten, was jedoch nicht geschah.

Tirols Verkehrslandesrätin und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) suchte derweil in Brüssel nach Verbündeten. Bei einer Sitzung mit Vertreterinnen und Vertretern des internationalen Verkehrsnetzwerkes, der EU sowie der Tiroler EU-Abg. Barbara Thaler (ÖVP), dem Südtiroler EU-Abg. Herbert Dorfmann und dem Südtiroler Verkehrslandesrat Daniel Alfreider (beide SVP) war das “Europäische Jahr der Schiene” und die Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Eisenbahn Thema. “Ständige unsachliche Drohgebärden und Klagsdrohungen bringen uns dabei nicht weiter”, hielt Felipe fest.