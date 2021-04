Trauerfeier mit weißen Rosen für italienische Sängerin Milva

Fans der gestorbenen Chansonsängerin Milva und Kulturschaffende haben in Mailand feierlich von der Künstlerin Abschied genommen. Zahlreiche Menschen zogen am Dienstag im “Piccolo Theater Strehler” vor dem mit weißen Rosen geschmückten Sarg vorbei. Vor dem Eingang des Hauses gab es trotz der Corona-Pandemie eine Schlange, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Milvas Tochter Martina Corgnati habe die Trauergäste begrüßt.

Darunter waren demnach auch der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala und die Musikerin Rita Pavone (“Arrivederci Hans”). Die spätere Beerdigung des Schlagerstars (“Hurra, wir leben noch”) sei in einem privaten Rahmen geplant. Maria Ilva Biolcati, wie Milva eigentlich hieß, war am Freitagabend im Alter von 81 Jahren in der Metropole der Lombardei gestorben.