Traurig: Invasoren hinterlassen Tausende von tödlichen Fallen

Kiew – Die ukrainischen Behörden rufen die Bevölkerung der bis vor Kurzem von der russischen Armee besetzten Gebiete dazu auf, bei der Rückkehr in ihre Häuser genau darauf zu achten, dass sich in ihnen keine tödlichen Fallen befinden.

Gesicherten Erkenntnissen zufolge hinterließen die Soldaten der russischen Invasionsarmee vor ihrem Rückzug Tausende perfider Sprengfallen. Wie aus den vom ukrainischen Innenministerium verbreiteten Bildern hervorgeht, befinden sich die Fallen teilweise an Orten, an denen sie kaum jemand vermuten würde.

In der Ukraine ist die Freude über den Rückzug der russischen Invasionsarmee sehr groß. Getrübt wird dieser Erfolg aber durch die Feststellung, dass die russischen Soldaten vor ihrem Rückzug Tausende von Sprengfallen hinterließen. Sie zeugen von einer sinnlosen Niedertracht und vom Willen, selbst Wochen, Monate oder gar Jahre nach der Anbringung der Fallen Unschuldige – bei ihnen handelt es sich zumeist um Zivilisten, wobei sich darunter leider oft sehr viele Kinder befinden – zu töten oder schwer zu verletzen.

Die Minenräumkommandos und Entschärfungsteams stellen diese tödlichen Fallen an den unmöglichsten und unwahrscheinlichsten Orten sicher. Sprengfallen wurden unter anderem in den Trommeln und in den Einfüllfächern von Waschmaschinen, in der Kücheneinrichtung und in Werkzeugschränken gefunden. Daneben warten gespannte Drähte, die als Zündauslöser für große Sprengfallen fungieren, auf Unglückliche, die sie berühren. Sprengstoffentschärfer der ukrainischen Armee entdeckten auch Kisten voller Nägel, die von ganz besonders perfiden Tätern mit einem Sprengsatz und einem Zündmechanismus versehen worden waren.

Der Perversität derjenigen, die sich solche Fallen zuerst ausdenken und sie dann legen, scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.

Tödliche Sprengsätze und Granaten wurden unter anderem in Konservendosen versteckt oder an Bäume und hinter Straßenleitplanken geheftet. In den verlassenen Autos und Wohnungen wurden die Sprengfallen so gelegt, dass sie Menschen, die nach dem Rechten sehen wollen, tödlich verwunden oder zumindest schwer verletzten. Das Ministerium veröffentlichte auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein großer Sprengsatz, der in einer Tasche versteckt war, entschärft wird. Laut Berichten aus derselben Quelle wurden mit dem Ziel, Rettungskräfte zu töten, selbst an Leichen tödliche Sprengsätze angebracht.

Розмінування 🇷🇺 міни МОН-90

Це один з найбільш небезпечних протипіхотних боєприпасів,всередині якого до 2000 металевих роликів Особливість цього розмінування в тому,що вибуховий пристрій був замаскований під звичайну торбу.МОН-90 була поставлена проти цивільних,вважають сапери pic.twitter.com/hCV6IzqPk6 — Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 16, 2022

Die Entschärfungsteams, die in den verlassenen Städten patrouillieren, gehen nach einer genauen Reihenfolge vor. Zuerst werden die Straßen nach Fallen abgesucht. Erst nachdem die an öffentlich zugänglichen Orten sichergestellten Sprengsätze entschärft wurden, machen sich die Teams daran, private Wohnungen in Augenschein zu nehmen. Allerdings werden nur jene Wohnungen kontrolliert, deren Besitzer anwesend sind.

Sie können nicht in verlassene Häuser eindringen, was zur Folge hat, dass in diesen weitgehend zerstörten Städten, in denen die Wohnungen oft keine Wände mehr haben, viele Gefahren bestehen bleiben. Einfache Bürger, die beispielsweise nur nachsehen wollen, ob ihre vermissten Nachbarn noch leben, können so in tödliche Gefahr geraten.

Laut den ukrainischen Behörden dürfte es mindestens ein Jahr dauern wird, bis der Großteil der besetzten Gebiete geräumt ist. Es gilt aber nicht nur Straßen und Wohnhäuser nach Sprengfallen abzusuchen, sondern auch weitläufige Minenfelder zu räumen und Blindgänger aller Arten zu bergen und zu entschärfen.

Bis zur Bergung und Entschärfung aller Fallen und Blindgänger werden diesen Sprengsätzen aber noch Menschen zum Opfer fallen. Das bisher letzte Opfer war ein Bauer, der nach dem Ende der Kampfhandlungen wieder seine Felder bestellen wollte. Er starb, als er mit seinem Traktor auf eine Panzermine fuhr. Auch drei Sprengstoffentschärfer kamen bei ihrer gefährlichen Arbeit ums Leben.