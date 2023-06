Trient: Fanzpolizei beschlagnahmt über einen Kilo Koks

Trient – Die Finanzpolizei von Trient hat am Mittwochabend zwei Tunesier wegen Drogenhandels festgenommen und mehr als einen Kilogramm Kokain beschlagnahmt.

Im Rahmen einer Kontrolle mit Spürhunden waren die Ermittler auf einen 25-jährigen Tunesier aufmerksam geworden. Der junge Mann ist bereits einschlägig vorbestraft und hatte 1,6 Gramm Kokain bei sich.

Bei der Dursuchung seiner Wohnung stießen die Ordnungshüter auf den Rest der Drogen. Gleichzeitig fiel den Finanzpolizisten der Reisepass auf, der im Appartement herumlag. Der Pass gehört einem 36-jährigen Tunesier, der ebenfalls polizeibekannt ist.

Die Ermittler vermuteten, dass es sich um einen Komplizen handelt, der in derselben Wohnung lebt. Gegen 20.30 Uhr spürte die Finanzwache den Mann in einem islamischen Kulturzentrum in Trient auf. Als er die Ordnungshüter sah, wollte er die Flucht ergreifen – allerdings ohne Erfolg.

Während einer der beiden unmittelbar ins Trientner Gefängnis überstellt wurde, wurde der zweite unter Arrest gestellt. Ihn erwartet ein Schnellverfahren. In beiden Fällen gilt die Unschuldsvermutung.