Trient: Frau sticht mit Küchenmesser auf ihren Ehemann ein

Trient – Am vergangenen Donnerstagabend wurden die Carabinieri zu einer Messerstecherei in der Via Taramelli in Trient gerufen, bei welcher eine Frau mit einem Küchenmesser auf ihren Ehemann losgegangen war.

Nachdem die Frau mehrfach auf ihn eingestochen hatte, lief der 42-Jährige von zu Hause weg, um weiteren Aggressionen und Attacken von Seiten der Frau zu entgehen. Herbeigerufene Sanitäter kümmerten sich dann anschließend um den Verletzten auf der Straße und alarmierten die Carabinieri, so berichtet Alto Adige online.

Die eingetroffenen Carabinieri folgten daraufhin einer langen Blutspur auf der Treppe des Wohnblocks und fanden in der Wohnung des Paares die Ehefrau vor, die zwischenzeitlich die Wohnung sowie das Messer gesäubert hatte. Überrascht über die rasche Ankunft der Carabinieri, gab sie den Vorfall zu und übernahm jegliche Verantwortung. In der Befragung der Täterin stellte sich heraus, dass ihr Ehemann die Absicht geäußert hatte, sich von ihr zu trennen, was letztlich zu einem Streit führte, der in dem Gewaltausbruch der Frau gipfelte.

Das Opfer, welches Verletzungen am Arm und an der Seite erlitten hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man eine Heilungsdauer von fünfzehn Tagen prognostizierte. Die Täterin hingegen wurde wegen schwerer Körperverletzung angezeigt und musste, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hin, die Wohnung unverzüglich verlassen. Weiterhin wurde der Frau das Verbot erteilt, sich künftig an Orten aufzuhalten, die ihr Mann für gewöhnlich besucht.