Trientner Carabinieri heben gleich zwei Drogenringe aus

Trient – Den Carabinieri von Trient ist ein Schlag gegen den illegalen Drogenhandel gelungen. 38 Personen wurden in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Die Handschellen klickten in den Provinzen Trient, Brescia, Vicenza, Mantua, Prato und Bari. Weitere Personen wurden in Belgien und Holland inhaftiert. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 15 Marokkaner, acht Albaner, drei Tunesier, einen Algerier, einen Mann aus dem Kosovo und um zehn Italiener. Ihnen wird kriminelle Bandenbildung zum Zweck des internationalen Drogenhandels vorgeworfen.

Die Ermittlungen der Trientner Carabinieri sind bereits im Mai 2020 unter der Leitung der örtlichen Staatsanwaltschaft ins Rollen gekommen. Dabei kamen sie zwei getrennten kriminellen Organisationen auf die Schliche.

Die erste Bande, die hauptsächlich aus im Trentino ansässigen Albanern bestand, belieferte lokale Dealer hauptsächlich mit Heroin, aber auch mit Kokain, Haschisch und Marihuana. Das Heroin stammte aus dem Mailänder Raum und wurde in großen Mengen an tunesische Kleindealer in Trient weiter verkauft. Das Kokain erwarb die Bande hingegen von Lieferanten aus Kampanien. Wöchentlich wurde das Koks mit dem Auto oder mit dem Zug nach Trient geliefert.

Die Mitglieder der zweiten kriminellen Organisation stammten hingegen vorwiegend aus Nordafrika. Diese Bande hatte sich auf den internationalen Kokainhandel spezialisiert. Die Drogen wurden aus Belgien und Holland importiert, um sie dann im Gebiet am oberen Gardasee und am unteren Ende der Sarca zu verkaufen.

Den Carabinieri gelang es unter anderem, die Transportmethoden zu dokumentieren. In der Regel nutzten die Mitglieder dafür Wagen mit großem Zylinder, in denen doppelte Böden eingebaut waren. Die Carabinieri setzten bei den langwierigen Ermittlungen unter anderem Abhörtechniken ein. Dadurch konnten die Ordnungshüter auch Rückschlüsse auf die interne Hierarchie ziehen.

Durch die Ermittlungen, die sich auch auf die Provinzen Brescia und Vicenza erstreckten, konnte elf Personen auf frischer Tat verhaftet werden. Gleichzeitig wurden 23 Kilogramm Kokain, ein Kilogramm Heroin und anderthalb Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Die Vollstreckungsphase wurde mit Unterstützung der Hubschraubereinheit der Carabinieri aus Bozen sowie den Hundestaffeln der Carabinieri aus Leifers und aus Orio al Serio (Provinz Bergamo) durchgeführt. Bei den Hausdurchsuchungen wurden insgesamt ein Kilogramm Kokain, 160 Gramm Haschisch, 32.000 Euro in bar und eine Luxusarmbanduhr sichergestellt.