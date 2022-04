Ukraine: Berlusconi bricht erstmals sein Schweigen

Rom – Silvio Berlusconi hat sein Schweigen gebrochen. Italiens Ex-Premier versäumte nie eine Gelegenheit, sich mit seiner Freundschaft zu Wladimir Putin zu brüsten. Auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat er kein schlechtes Wort über ihn verloren – bis jetzt.

Es hat zwar etwas länger gedauert, doch nun ist es geschehen: Berlusconi hat sich erstmals seit Beginn des Ukrainekriegs klar von dem russischen Präsidenten distanziert.

„Ich will nicht verheimlichen, dass ich zutiefst enttäuscht und traurig bin über das Verhalten von Wladimir Putin, der vor der ganzen Welt eine sehr ernste Verantwortung übernommen hat“, erklärte der 85 Jahre alte Politiker am Samstag in Rom.

Es seien Kriegsverbrechen verübt worden und Russland könne seine Verantwortung dafür nicht abstreiten. Bislang hatte Berlusconi es vermieden, Putin im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg namentlich zu nennen und ihn als Aggressor zu verurteilen, berichtet die Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

„Ich habe ihn vor 20 Jahren kennengelernt und er erschien mir immer als Mann mit gesundem Menschenverstand, ein Mann der Demokratie und des Friedens“, betonte Berlusconi in einer Rede vor Abgeordneten seiner Partei Forza Italia. Anfang des Jahrtausends, als er Ministerpräsident war, habe Berlusconi noch gehofft, dass sich die Russen Europa zuwenden würden. Die Aggression in der Ukraine aber treibe das Land nun geradewegs in die Hände Chinas. „Schade, das ist wirklich schade“, fügte Berlusconi hinzu.

Berlusconi hatte als italienischer Premier ein demonstrativ enges Verhältnis zu Putin unterhalten. Neben gegenseitigen Urlaubsbesuchen warnte Berlusconi während des russisch-georgischen Krieges im August 2008 vor EU-Sanktionen gegen Moskau und einer „antirussischen Frontbildung“.

Als Putin im Juni 2015 Rom besuchte, versprach ihm Berlusconi, seine Partei Forza Italia werde sich für eine Aufhebung der Sanktionen nach der russischen Besetzung der Krim einsetzen. Berlusconi leitete auch Geschäftsbeziehungen des halbstaatlichen Energieunternehmens Eni mit dem russischen Konzern Gazprom in die Wege.