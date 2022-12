Ukraine – Tajani fordert Mehrheitsentscheidungen nach Ungarn-Veto

Angesichts der ungarischen Blockade der EU-Milliardenhilfen für die Ukraine hat sich der italienische Außenminister Antonio Tajani für die Abschaffung des nationalen Vetorechts bei europäischen Entscheidungen ausgesprochen. “Die Einstimmigkeit blockiert Europa”, sagte Tajani am Mittwochabend nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Dieser ließ erkennen, dass man der ungarischen Erpressungstaktik nicht nachgeben werde.

Die EU-Finanzminister hätten am Dienstag nicht nur über die Ukraine-Hilfen, sondern auch über die Kürzung von EU-Fördermitteln für Ungarn aufgrund von Rechtsstaatsverletzungen durch die dortige Regierung abstimmen sollen. Nach der Vetoankündigung strich der tschechische EU-Ratsvorsitz beide Punkte von der Tagesordnung des ECOFIN-Rates.

“Ich bedauere, dass die beiden Punkte von der Tagesordnung des ECOFIN genommen wurden”, sagte Schallenberg. “Wenn wir eine gemeinsame Position zur russischen Aggression gegenüber der Ukraine haben, dann müssen wir auch intern glaubwürdig sein, wenn es um unsere Werte geht”, spielte der Außenminister auf die ungarischen Rechtsstaatsverletzungen an. Österreich hatte signalisiert, im Fall der EU-Mittelkürzungen der Empfehlung der Europäischen Kommission folgen zu wollen. Allerdings forderten die EU-Finanzminister die Brüsseler Behörde am Dienstag auf, den Stand der Dinge in Ungarn noch einmal zu prüfen.

Die neue Mitte-Rechts-Regierung wird als potenzielle Verbündete des umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gesehen. Tajani sagte auf die Frage der APA, ob die EU dem ungarischen Veto nachgeben solle: “Wir müssen die europäischen Regeln ändern. Wir müssen mehr Entscheidungen mit Mehrheit treffen. Wenn man mehr Europa, ein stärkeres Europa will, ist die Einstimmigkeit ein Ding der Vergangenheit”, forderte Tajani “in jedem Bereich” Entscheidungen nach dem Prinzip der sogenannten qualifizierten Mehrheit. Diese Regel besagt, dass Entscheidungen von mindestens 55 Prozent der Mitgliedsstaaten (15 von 27) getragen werden müssen, wobei diese 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen.

Tajani und Schallenberg sprachen sich auch für europäische Lösungen im Bereich Migration aus. Schallenberg verwies diesbezüglich auf den massiven Zustrom von Migranten über die Balkan- und Mittelmeerroute. “Die jetzige Situation ist unerträglich für unsere Leute, zumal in einer ohnehin herausfordernden Zeit”, sagte der Außenminister. Italien und Österreich würden sich in der Migrationsfrage “sehr eng abstimmen”, kündigte er an.

“Wenn man allein ist, kann man unmöglich eine Lösung finden”, sagte Tajani. “Wir brauchen eine europäische Strategie, die kurz-, mittel- und langfristig wirkt. Wir müssen alle zusammenarbeiten.” Der frühere EU-Parlamentspräsident und Ex-EU-Kommissar brachte diesbezüglich etwa ein Anreizsystem für außereuropäische Länder ins Spiel. Wenn diese abgeschobene Asylbewerber aufnehmen und im Kampf gegen illegale Migration helfen, sollen sie Kontingente für legale Zuwanderung nach Europa erhalten, so Tajani.

Harmonisch zeigten sich die beiden Außenminister in bilateralen Fragen sowie bei der EU-Annäherung des Westbalkan. “Südtirol ist kein Problem mehr”, sagte Tajani. Schallenberg meinte, dass die Lösung der Volksgruppenfrage in Südtirol ein Vorbild etwa für die Staaten des Westbalkan sein könnte. Beide Politiker machten sich für den EU-Kandidatenstatus Bosnien-Herzegowinas stark. “Die Stabilität des Westbalkan ist auch entscheidend, wenn wir die illegale Migration verringern wollen”, sagte der italienische Außenminister. Ihr diesbezügliches Engagement wollen die Außenminister mit einer gemeinsamen Reise nach Sarajevo unterstreichen, wobei der Termin dafür noch nicht feststeht. Ein klares Bekenntnis gab es von Tajani und Schallenberg auch zum Brenner-Basistunnel.