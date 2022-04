Ukrainer schätzen erbeutete Iveco LMV „Luchs“ sehr

Twitter/The Other Chris

Rom/Kiew – Die Waffen, die Italien der Ukraine zur Verteidigung gegen die russische Invasion geliefert hatte, sind von der ukrainischen Armee nicht gerade mit Begeisterung empfangen worden.

Die von Italien an die Ukraine gelieferten Waffen wurden von der ukrainischen Armee mit wenig Begeisterung aufgenommen. Während die schultergestützten Luftabwehrraketen vom Typ Stinger, die gegen Luftbedrohungen in sehr geringer Höhe eingesetzt werden, noch als recht modern und praktisch gelten, handelt es sich bei den anderen von Italien der Ukraine zur freien Verfügung gestellten Waffensystemen zumeist um veraltetes Gerät, das von den italienischen Streitkräften ausgemustert wird.

Bei den recht effizienten Panzerabwehrraketen des Typs Milan, die in westeuropäischen Heeren seit Jahrzehnten verwendet, aber inzwischen durch modernere Waffensysteme ersetzt werden, kommt hinzu, dass die ukrainischen Soldaten für ihren Einsatz eigens geschult werden müssen. Die ebenfalls von Italien gelieferten schweren Maschinengewehre hingegen haben den Nachteil, dass deren benötigte Munition mit jener aus ukrainischer Produktion nur bedingt kompatibel ist.

Ein Teil der von Italien gelieferten Waffensysteme wird von den Ukrainern als brauchbar eingeschätzt, aber aufgrund der genannten verschiedenen Problematiken könnten einige Waffen nie an der eigentlichen Front eingesetzt werden. Hochmoderne Panzerabwehrraketen wie die aus Schweden kommende NLAW und die amerikanische Javelin oder die Raketen aus britischer Produktion, die die Ukrainer gleich aus mehreren westeuropäischen Ländern erhalten und sich im Kampf gegen die Invasoren als äußerst nützlich erweisen, werden von den ukrainischen Soldaten als bei Weitem wichtiger erachtet.

Aber ein italienisches Waffensystem, das die ukrainischen Streitkräfte allerdings nur über „russische Umwege“ erreicht, erfreut sich bei den Ukrainern größter Beliebtheit – das gepanzerte Militärfahrzeug Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) Lince („Luchs“).

Von den in Bozen, aber im Rahmen einer Joint Venture auch in Russland hergestellten gepanzerten Militärfahrzeugen, die wegen ihrer hohen Sicherheit gegen Minenexplosionen, ihrer Modernität und ihrer Vielseitigkeit von den ukrainischen Soldaten hochgeschätzt werden, wurden von den Russen bereits ein Dutzend erbeutet.

Nach einem im Jahr 2011 mit Russland geschlossenen Vertrag hatte Iveco Defence Vehicles mit Sitz in Bozen den russischen Streitkräften 358 Iveco LMV-M65 Rys („Luchs“) geliefert. Zudem hatten Iveco Defence Vehicles und das vom russischen Verteidigungsministerium kontrollierte Unternehmen Oboronservis damals vereinbart, im Rahmen einer industriellen Joint Venture eine russische Version des „Luchses“ in Woronesch zu produzieren. Der Vertrag im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, der die Entwicklung und Produktion von 1.775 Fahrzeugen vorgesehen hatte, war von der russischen Seite im Jahr 2013 gekündigt worden. Wie „Analisi Difesa“ berichtet, hatte es das russische Verteidigungsministerium vorgezogen, den russischen „GAZ Tigr“ zu begünstigen.

Nichtsdestotrotz befinden sich bei den russischen Streitkräften noch immer rund 400 Iveco LMV im Einsatz. Nachdem sich die „Luchse“ im Krieg in Syrien bewährt hatten, beschloss die russische Führung, sie auch für die Invasion in die Ukraine zu verwenden. Gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Iveco LMV Lince sind seit Beginn des Konflikts fester Bestandteil der Konvois der russischen Invasionstruppen. Verschiedene ukrainische Quellen berichten, dass bei Angriffen ukrainischer Truppen bisher etwa 20 LMV zerstört wurden.

Dabei fielen den Ukrainern aber auch rund ein Dutzend unbeschädigte oder kaum beschädigte „Luchse“ in die Hände. Die hohe Wertschätzung, die der Iveco LMV bei den ukrainischen Soldaten genießt, zeigt sich dadurch, dass die Ukrainer die „Luchse sofort reparieren, mit ukrainischen Flaggen sowie Hoheitszeichen bemalen und sie sofort gegen ihre ehemaligen Besitzer einsetzen.

Diese vielseitigen gepanzerten Militärfahrzeuge „Made in Südtirol“, die wegen ihrer Minenresistenz von den Insassen sehr geschätzt werden, helfen jetzt dabei mit, die Ukraine von den russischen Invasoren zu befreien.