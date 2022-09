Umberto Bossi kehrt doch ins Parlament zurück

Rom – Das italienische Innenministerium hat nach der Parlamentswahlen am Sonntag die Liste der gewählten Volksvertreter korrigiert. Die Lega-Mitglieder Umberto Bossi und Giulio Centemero haben doch den Sprung ins Parlament geschafft.

Das Wahlrecht “Rosatellum”, das 2017 verabschiedet und 2018 erstmals angewandt wurde, ist eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahl. Die Stimmenauszählung und die darauffolgende Zuordnung der Sitze werden dadurch kompliziert. Nun hat das Innenministerium des Fehler ausgebessert.

Umberto Bossi wurde in der Lombardei gewählt. Bossi, der als Gründer der rechten Lega gilt und die Gruppierung bis 2011 geführt hatte, musste wegen eines Skandals um veruntreute Parteigelder zurücktreten. Nach 35 Jahren im Parlament kehrt der „Senatur“ damit in die Politik zurück, diesmal allerdings in die Abgeordnetenkammer.

Bei der Lega gibt es allerdings nicht einzigen Korrekturen. In der Molise muss die PD-Kandidatin Caterina Cerroni ihren Sitz räumen. Ein Ausgleich bei der Zuweisung der Sitze könnte es ihr allerdings ermöglichen, doch noch einen Platz im Parlament zu ergattern.

Die Anzahl der Sitze, die den einzelnen Parteien jeweils zugewiesen wurden, ändert sich nicht allerdings nicht. Offiziell wird die Zuweisung der Sitze allerdings erst, nachdem das zentrale Wahlamt im Kassationsgericht und die zuständigen Ämter der Berufungsgerichte ihre Prüfung abgeschlossen haben.